İzmir’in Gaziemir ilçesinde ikamet eden ve henüz 13 yaşında olmasına rağmen Avrupa şampiyonluğu tacını takan milli tekvandocu Ali Kaan Meşe, zirvedeki hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi. Altı yaşından itibaren jimnastik ile birlikte tekvandoya başlayan genç sporcu, hem Liseye Geçiş Sınavı (LGS) maratonuna hazırlanıyor hem de 2026 yılında düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası için yoğun antrenman temposunu sürdürüyor.

Jimnastikten tekvandoya uzanan başarı hikayesi

Geçtiğimiz günlerde Estonya’nın Tallinn kentinde, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşen 17. Avrupa Poomsae Taekwondo Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Ali Kaan Meşe, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Spor hayatına beş yaşında Bursa’da jimnastikle başladığını belirten Meşe, babasının görevi nedeniyle İzmir’e taşındıktan sonra Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü’ne katıldı. Nevvar Salih İşgören Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Ali Kaan, "Dövüş sanatlarına olan ilgim filmlerde izlediğim sahnelerle başladı. Altı yaşında tekvandoya başladım ve Poomsae (hayali dövüş) branşında kritik öneme sahip esnekliğimi artırmak için jimnastiğe de devam ettim. Yedi yıl boyunca il ve iller arası birçok yarışmada dereceler elde ettim," dedi.

Çift kulvarda mücadele ettiğini belirten genç sporcu, hedefine odaklanmış durumda: "Şu anda hem dershaneye gidiyor hem de LGS’ye yoğun bir şekilde hazırlanıyorum. Bununla birlikte, asıl hedefim olan 2026 yılının sonundaki dünya şampiyonasına odaklanarak haftada iki veya üç gün antrenmanlarımı aksatmıyorum."

Ailesinden koşulsuz destek ve gurur

Anne Sergül Meşe, oğlunun küçüklüğünden beri disiplinli bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek, onun sporla iç içe olmasını teşvik ettiklerini dile getirdi. Sergül Meşe, "Oğlumun hem akademik hem de sosyal gelişimini desteklemesi için spor yapmasını istedik. Jimnastik ile başladı, İzmir’e geldiğimizde ise Volkan hocamızla tanışarak tekvandoya yöneldi. Düzenli antrenman yapması ve sağlıklı beslenmesine özen gösterdik. LGS’ye girmesine rağmen sporu kesinlikle bırakmayı düşünmüyor. Başlangıçta tekvandonun sert bir spor olması nedeniyle basketbol oynamasını istemiştim ama o savunma sanatını tercih etti. Ailesi olarak arkasındayız. Estonya’daki şampiyonluğu izlemek ve onun milli takıma seçilmesi tarif edilemez bir gururdu," şeklinde konuştu.

Antrenör Yalçınkaya: "Tekvando, uzun vadede disiplin isteyen bir spor"

Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Takımı Antrenörü Volkan Yalçınkaya, öğrencisinin disiplinli çalışmasından övgüyle bahsetti. Yalçınkaya, "Ali Kaan, antrenmanları asla kaçırmayan çok azimli bir sporcumuz. Daha önce uluslararası alanda ikincilik ve üçüncülük dereceleri vardı. Bu yıl Estonya’da yaşına rağmen yüreğiyle Avrupa şampiyonu oldu. Şimdi önümüzde 2026 Dünya Şampiyonası var ve ona hazırlanıyoruz," dedi. Antrenör Yalçınkaya, tekvandoya 6 yaşından itibaren başlanabileceğini belirterek, sporcuların yeteneklerine göre Gyorigi (karşılıklı dövüş) ve Poomsae (hayali dövüş) olmak üzere iki kategoride yarıştığını ifade etti. Ailelere seslenen Yalçınkaya, "Tekvando uzun vadede süreklilik ve disiplin gerektiren bir spor. Ailelerden beklentimiz, çocuklarını düzenli olarak derslere getirmeleridir," tavsiyesinde bulundu.