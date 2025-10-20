Son Mühür / Alper Temiz -Karşıyaka’nın simgesi haline gelen Bostanlı Pazaryeri (BOSPA) esnafının tepkileri dinmiyor. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar öncülüğünde toplanan pazarcı esnafı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Kent A.Ş. aracılığıyla pazaryerinin işletme hakkının özel bir firmaya devredilmesini protesto etti.

Pazarcılar daha önce Bostanlı Pazaryeri’nde de bir eylem gerçekleştirmiş, ancak yetkililerden geri dönüş alamamıştı. Geçtiğimiz eylemde Belediye ile görüştüğünü dile getiren Acar, “Belediye 'Size sormayacağız bir şirkete devrettik' dedi. Pazarcıya da sormadılar; emektarlardan izin almadınız da kimden aldınız?" demişti. Bu defa pazarcı esnafı Karşıyaka Belediyesi önünde toplandı.

"Başkan burada, ancak 'Burada değil' diyorlar"

İzmir Pazarcılar Esnafı Odası'nın Hamdi Erişen, "Başkan burada yok deniyor ancak Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal burada. Biz başkanla görüşeceğiz dedik, ancak bizi ekiyorlar. Başkan aşağıya inene dek bekleyeceğiz. Eğer gerçekten de burada değilse, biz de başkan gelene kadar burada bekleyeceğiz. Hak, huk, adalet mi yoksa rant şirketi mi? Rant şirketi Arkhe. Ltd. Şti bizden tezgah başı 700 bin ve 800 bin lira arası ücret istiyor. Bostanlı pazar yerinin arsa alanı Milli Emlak'ın mı, Karşıyaka Belediyesi'nin mi yoksa rant şirketinin mi. Ekmeğim için ölürsem tek sorumlusu Başkan Ünsal'dır. Bu ekonomide biz böyle bir durumu hak etmiyoruz. Daha önce başkan 'Satmayacağız' demişti. Ancak şimdiyse para yok satacağım'diyor. Bu pazar sahipsiz değildir. CHP kongresinde de başkan vardı ancak başka kapıdan girdi içeriye ve biz de oradaydık. Biz çocuk değiliz yamyam da değiliz. Hangi delikanlı varsa gelsin bu pazaryerini bizden alsın" dedi.

Başkan Ünsal'ın geçtiğimiz yıl, "Ben asla dediğim şeyden geri dönmüyorum pazar yeri esnafındır" şeklinde verdiği sözün ses kaydının dinletildiği eylemde, 'Verilen sözler nerede' şeklinde Başkan Ünsal’a yeniden çağrıda bulunuldu.

"Mistral'in 15. odasında... "

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar ise çarpı bir açıklama yaptı. Acar, "Bu satış suçtur. Bu pazaryerinin çatısını dahi kendimiz yaptık. Burası Ege'nin en büyük pazaryeri. Mülkiyet hakkı kime ait hepimiz biliyoruz. Tekstil Fuarı adı altında usulsüzlüğü resmi bir prosedür gibi yayınladılar. Mistral kulesinin 15. odasında da pazaryerinin satışını gerçekleştirdiler. Vergi levhası olmayan kişilere ve ahbap çavuş ilişkisiyle bu alanı sattılar. Açıkça ifade ediyorum bu noktayı. Bir meclis kararı yok, encümen kararı yok, askıya çıkan ya da herhangi bir ihale usulü de yok. Hak sahipleri belirlendi de biz mi bilmiyoruz. Karşıyaka esnafına ait olan 1300 adet tezgahtan, tezgah başı 700 bin ve toplamda 1 milyarlık bir gelir hedefliyorlar. Burayı bu şekilde satamazsınız." açıklamasını yaptı.