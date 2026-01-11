İzmir’den doğan tekvando rüzgârı, 15 yaşındaki genç yetenek Elif Esmira Özdirim’in elde ettiği tarihi başarılarla tüm Avrupa’da yankılanıyor. Henüz beş yıl önce spor hayatına adım atan milli sporcu, geçtiğimiz yıl katıldığı hiçbir müsabakadan mağlubiyetle ayrılmayarak Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarını koleksiyonuna ekledi. Gösterdiği üstün performansla Avrupa sıralamasının zirvesine yerleşen Elif Esmira, şimdi gözünü dünya şampiyonluğu ve olimpiyat madalyasına dikmiş durumda.

On yaşında başlayan kararlı yürüyüş

Ailesinin teşvikiyle on yaşında tekvando branşına yönelen Elif Esmira, gelişim sürecini İzmir’de kendisinden yaşça ve deneyimce büyük milli sporcularla çalışarak hızlandırdı. Mücadeleci ruhunu bireysel sporlara olan ilgisiyle birleştiren genç sporcu, antrenman disipliniyle kısa sürede fark yarattı. İlk etapta yerel turnuvalarda elde ettiği derecelerle dikkatleri üzerine çeken Özdirim, 5 yıllık yoğun emeğin meyvelerini ulusal ve uluslararası arenalarda en kürsünün en üst basamağına çıkarak almaya başladı.

Tatamide yenilgisiz bir yıl: Avrupa'nın zirvesinde

Elif Esmira’nın başarı zinciri, geçtiğimiz yılın Mart ayında elde ettiği Türkiye şampiyonluğu ile ivme kazandı. Ardından Yunanistan’da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda 5 zorlu rakibini eleyerek altın madalyaya uzanan milli sporcu, rüştünü Avrupa genelinde ispatladı. Başarısını Sırbistan ve Bosna Hersek’te gerçekleştirilen Avrupa Tekvando Grand Prix organizasyonlarıyla taçlandıran Özdirim, turnuvanın hem yarı final hem de final etaplarından şampiyonlukla dönmeyi başardı. Tüm turnuvaların toplam puanlamasına dayanan Avrupa sıralamasında birinci sıraya yerleşen Elif, günümüzde kıtanın "yenilmeyen sporcusu" unvanını taşıyor.

Şampiyonluk psikolojisi ve aile desteği

Başarısının perde arkasındaki motivasyon kaynaklarını paylaşan Elif Esmira Özdirim, antrenörünün aylar öncesinden kendisine "Sen zaten Avrupa şampiyonusun" telkiniyle bir özgüven aşıladığını ifade etti. Bu süreçte ailesinin en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan milli sporcu, 2032 Olimpiyatları hedefi yolunda teşvik edici bir güçle çalıştığını belirtti. Milli takıma yeniden girerek bu yıl hem Avrupa hem de dünya şampiyonluklarını hedefleyen Elif, tatami üzerindeki soğukkanlılığını kazandığı tecrübelere ve disiplinli hazırlık sürecine borçlu olduğunu dile getirdi.

Antrenör Serkan Tok: "Bu başarı 5 yıllık bir emeğin ürünü"

Genç yeteneğin gelişiminde kilit rol oynayan antrenör Serkan Tok, elde edilen derecelerin tesadüf olmadığını, 18 milli sporcuyla aynı ortamda soluk alıp vermenin getirdiği bir rekabet avantajı olduğunu söyledi. Öğrencisine şampiyon gibi yaşama ve antrenman yapma bilincini aşıladığını kaydeden Tok, Elif Esmira'nın en güçlü rakiplerini hem Avrupa Şampiyonası’nda hem de Grand Prix’de mağlup ederek kalitesini tescillediğini belirtti. Avrupa sıralamasındaki birinciliğin süreklilik arz eden bir çalışma sonucunda geldiğini ifade eden Tok, çıtayı daha yukarı taşımak için antrenman temposunu düşürmeden yola devam ettiklerini sözlerine ekledi.