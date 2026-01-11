Gürsel Aksel Stadı’nda taraftarın izlediği mücadelede Göztepe sahaya Lis – Arda Okan, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Antunes, Juan ve Öanderson ilk 11’iyle çıktı. Karşılaşmanın ilk devresinde oyunda denge kurmakta zorlanan İzmir temsilcisi, soyunma odasına 1-0 geride girdi.

İkinci yarıda skor döndü

İkinci yarıya tempolu başlayan Göztepe, 52’nci dakikada Dennis’in golüyle eşitliği sağladı. Sarı-kırmızılı ekip, 59’uncu dakikada Juan’ın golüyle öne geçti. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Göztepe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Göztepe, ilk hazırlık maçında Söke 1970 Spor’u 9-1 mağlup etmişti. CSKA 1948 karşısında alınan galibiyetle birlikte takım, lig öncesi moral kazandı.

Kaleye genç takviye

19 Ocak Pazartesi günü Süper Lig’in 18’inci haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek Göztepe, transfer çalışmalarında da önemli bir adım attı. Daha önce ofansif orta saha Alexis Antunis ile Brezilyalı forvet Guilherme Luiz’i kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, Kayserispor forması giyen 20 yaşındaki kaleci Mehmet Şamil Öztürk ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Şamil Öztürk’ün 2 yıl kulüp opsiyonlu 2,5 + 2 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi. Açıklamada, genç kaleciye başarı dilekleri iletildi.