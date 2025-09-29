Son Mühür/Sercan Engerek- İzmir’in Konak ilçesinde eskiden jandarmaya ait olup daha sonra mülkiyeti Konak Belediyesine geçen alanda pazaryeri ve sosyal tesis yapılacağı vadedilmesine rağmen bir çivi bile çakılmadı. Alan belediye personeli araçlarının otoparkına dönüşürken, alanda yapılması planlanan pazaryerinin ise başka bir yerde planlandığı ve pazaryerinin mali kaynak sorunu nedeniyle yapılamadığı iddia edildi. Başka ilçelerdeki pazarlara gitmek zorunda kalan Yağhaneler semtinin halkı yaşadığı mağduriyeti anlattı.

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Yağhaneler semtinde Jandarma Alay Komutanlığı’nın bulunduğu arazi Abdül Batur döneminde Konak Belediyesi tarafından devralındı. Konak Belediyesinin 15 milyon lira bedelle kamulaştırdığı arazide jandarmanın taşınma süreci uzarken, Konak Belediyesi alanla ilgili pazaryeri, kültür merkezi ve sosyal tesis yapılarının olacağı bir proje hazırladı.

Çınarlı, dört alan birlikte değerlendirileceğini açıklamıştı

Önceki dönem Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, jandarma tamamen taşındıktan sonra pazaryeri ve tesislerin yapımı için çalışmalara başlayacaklarını açıkladı. 31 Mart 2024 yerel seçiminde göreve gelen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da 1 Ağustos 2024’te Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Halk Buluşması’nda Güneşli Mahallesi’nde eski jandarma proje alanı, Atilla Spor Tesisleri alanı, Bölge Otoparkı proje alanı, Eski İzmir Caddesi proje alanıyla birlikte dört parçadan oluşan hizmet alanının bütüncül bir şekilde ele alınacağını dile getirdi.

Mutlu, jandarma alanına komşu alanların da değerlendirileceğini ifade ederek, “Bu alanda neler olması gerektiğine dair sizin fikirleriniz çok önemli. Kültür merkezi, çok amaçlı salon, spor salonu, düğün salonu, yüzme havuzu gibi çok fazla istek var. Sonuçta bunların hepsini bu alanda gerçekleştirmenin imkânı yok. Ancak biz Büyükşehir’e otopark alanıyla ilgili önerimiz de sunduk” dedi.

Konak Belediyesinin otoparkı hâline geldi

Ancak Konak Belediyesinin araziyi devraldığı tarihten ve Konak Belediye Başkanı Mutlu’nun 2024’teki açıklamasından bu yana arazide harekete geçilemedi. Konak Belediyesinin Yağhaneler’deki hizmet binasıyla komşu alanda jandarmadan kalan binalar metruk yapılara dönüşürken, boş alanlar ise Konak Belediyesinin personelinin araçlarını park ettiği otopark olarak kullanılmaya başlandı.

Alanda vadedilen yapılardan biri de Güneşli, Atilla ve Zafertepe Mahallerinde yaşayan halkın talebi olan pazaryeriydi. Jandarma arazisinde uygulanacak projenin mali kaynak sorunu nedeniyle uygulanamadığı iddia edilirken, pazaryerinin ise Güneşli Mahallesi’ndeki otopark alanına yapılacağı öne sürüldü.

“Pazaryeri otopark alanına yapılacak”

Konuyla ilgili konuşan Güneşli Mahallesi muhtarı Varol Karul, “Pazaryerinin eskiden jandarmanın bulunduğu araziye yapılması planlanıyordu. Son duruma göre pazaryerinin İzmir Büyükşehir Belediyesine ait otopark alanına yapılacağını öğrendik. Bu alana İzBB, kot katlarında iki kat otopark, üstüne de pazaryeri yapacakmış. Jandarma arazisinin de sadece sosyal tesis alanı olarak değerlendirilmesi planlanıyor” dedi.

Güneşli, Atilla ve Zafertepe Mahallerinde toplamda 40 bine yakın insanın yaşadığına dikkat çeken Karul, “Pazar büyük bir ihtiyaç. Çünkü Eşrefpaşa pazarı uzak. Zaten o pazaryerinin de Kültür Bakanlığı boşaltılmasını istiyor. Çevrede en yakın diğer pazaryerinin de biri Şirinyer’de, diğeri Yeşilyurt’ta. Biliyorsunuz AVM’ler pahalı. Burada insanlar oralara gitmek zorunda kalıyor. Sadece burada değil, Güneşli, Atilla, Zafertepe Mahallelerinde yaşayan insanlar da bu pazaryerinin bir an önce yapılmasını bekliyor” ifadelerini kullandı.

“Boşaltıldı ama bir çivi bile çakılmadı”

Güneşli Mahallesi sakinlerinden Sibel Beyaz Samantır ise söz verilmesine rağmen 15 yıldan beri pazaryerinin yapılamadığını belirterek tepki gösterdi.

Bölgede 20 yıl önce kurulan Salı-Cuma pazarının okul bahane edilerek kaldırıldığını hatırlatan Samantır, “Konak ilçesinde yaşayan halk Karabağlar’da bulunan Yeşilyurt pazarına, Buca’daki Şirinyer pazarına gitmeye başladı. Pazar talep ettiğimiz zaman yer yok deniliyordu. Daha sonra jandarma Yağhaneler’den taşındı. Araziyi Konak Belediyesi pazaryeri, sosyal alanlar açmak üzere devraldı. Uzun bir süre jandarmanın arazi içindeki binaları boşaltılması beklendi. Boşaltıldı ama bir çivi bile çakılmadı” dedi.

“Otopark alanına bari haftanın bir günü pazar kurulsun”

Samantır, bölgede pazaryerinin yıllardır büyük bir ihtiyaç olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çünkü ekonominin hâli ortada. Markete gitmek yerine belki sebzeyi, meyveyi daha düşük fiyattan alabiliriz diye uzak yerlerdeki pazarlara gitmek zorunda kalıyoruz. Pazarlığı taşımak ayrı bir sorun. İki kişi gitmiş olsanız en az 120 lira yol ücreti tutuyor. Tüm mahalleli mağdur. Madem jandarmanın olduğu yere pazaryeri henüz yapılamıyor, mahallemizde İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir otopark var. Geri kalan günler gene otopark olarak kullanılsın ama haftanın en azında bir günü burada pazar kurulabilse bu da bir geçici de olsa çözümdür.”