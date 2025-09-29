İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Çamlık beldesinde bulunan Çamlık Tren Müzesi, Türkiye’nin en büyük açık hava demiryolu müzesi olarak öne çıkıyor. 28 Eylül 1991’de açılan müze, demiryolu tarihini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Müzede 14 buharlı lokomotif, 1 benzinli lokomotif, 18 yolcu vagonu ve çeşitli demiryolu ekipmanları açık alanda sergileniyor. Koleksiyon, Avrupa’daki en geniş buharlı lokomotif topluluklarından biri olma özelliğini taşıyor.

Atatürk’ün Vagonu ve Nadir Eserler

Müzenin en dikkat çekici parçalarından biri, Mustafa Kemal Atatürk’ün seyahatlerinde kullandığı özel vagon. Ayrıca dünyada sadece iki örneği bulunan İngiliz yapımı, odunla çalışan lokomotif de koleksiyonda yer alıyor.

Lokomotiflerin üzerine yerleştirilen bilgilendirme levhaları sayesinde ziyaretçiler, her aracın üretim yılı, kullanım alanı ve teknik özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebiliyor.

Ziyaret Saatleri ve Giriş Ücretleri

Çamlık Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi, haftanın her günü 09.00–18.00 saatleri arasında ziyarete açık. 2024-2025 yılı için giriş ücreti yetişkinlerde 220 TL, öğrencilerde 110 TL olarak belirlendi. Müze içinde yer alan Aziziye Restoran’da yapılan harcamalar, giriş ücretinden düşülebiliyor.

Ulaşım Seçenekleri

Müze, İzmir merkeze yaklaşık 70 km, Selçuk ilçe merkezine ise sadece 7 km uzaklıkta.

Otobüsle: ESHOT’un İzmir–Selçuk hatları (505, 53, 119) ile Selçuk’a ulaşıp, buradan taksi veya minibüsle Çamlık’a geçilebiliyor.

Trenle: İzmir Alsancak–Selçuk seferleri kullanılarak Çamlık İstasyonu’na ulaşmak mümkün.

Özel Araçla: İzmir–Aydın yolu üzerinden Çamlık tabelaları takip edilerek yaklaşık 1 saatte varılabiliyor.

Türkiye’nin ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın hattının tarihi bir kesimi üzerinde kurulan Çamlık Tren Müzesi, hem demiryolu meraklıları hem de aileler için dikkat çekici bir gezi noktası. Atatürk’ün vagonundan dünyada eşi benzeri az bulunan lokomotiflere kadar geniş bir koleksiyon sunan müze, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.