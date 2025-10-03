Son Mühür - İzmir ve Bergama’daki öğrenciler, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılarla hem kentlerine hem de Türkiye’ye gurur yaşattı. Karabağlar Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Afyon’daki gastronomi festivalinde madalya kürsüsüne çıkarken, Bergama’dan bir ortaokul öğrencisi güreşte Türkiye şampiyonu oldu.

İzmirli genç şeflerden altın ve gümüş madalya

Afyonkarahisar’da düzenlenen Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’nde, gastronomi alanında geleceğin şefleri hünerlerini sergiledi. Karabağlar Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dört öğrenciyle yarışmaya katıldı.

Rojda Avcı ve Ceren Aytekin altın madalya kazanırken, Melek Aydın ve Sultan İpek ise gümüş madalya elde etti. Öğrencilerin başarısı, İzmir’de büyük sevinç yarattı.

Bergamalı sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Spor alanındaki başarı haberi ise Sivas’tan geldi. Türkiye Güreş Federasyonu’nun Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlediği Türkiye Güreş Şampiyonası’na 60 ilden 6.300 sporcu katıldı.

Bergama Osman Nuri Ersezgin Ortaokulu öğrencisi Ali Poyraz Yılmaz, 13 yaş 88 kilo serbest stil kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Bu başarısıyla Milli Takım kampına davet edildi.

“Eğitim ailemizin iş birliği başarı getirdi”

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, öğrencilerin elde ettiği derecelerin gurur verici olduğunu belirtti. Yahşi, şu ifadeleri kullandı: “Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası arenada sergilediği bu performans, eğitim ailemizin ortak emeğinin ve güçlü iş birliğinin somut bir yansımasıdır. Çocuklarımız yalnızca kendi yollarını değil, ülkemizin geleceğini de aydınlatıyor. Öğretmenlerimizin rehberliği, velilerimizin desteği ve öğrencilerimizin disiplinli çalışmaları birleşince bu tablo ortaya çıkıyor. Başarıya katkı sunan herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimizi yürekten kutluyorum.”