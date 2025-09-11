Son Mühür/ Osman Günden - Karabağlar Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen geleneksel Kavacık Köyü Üzüm Festivali, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Coğrafi İşaret Belgeli Alphonse Lavallee üzümünü tanıtmayı amaçlayan festival, yerel üreticiye destek sunarak bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak.

İki gün sürecek dolu dolu program

Festivalin ilk günü 13 Eylül Cumartesi saat 10.00’da stantların açılışıyla başlayacak. 12.00’de sahne programı, protokol konuşmaları ve Üzüm Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirilecek. Gün boyu kadınlara ve çocuklara yönelik atölyeler, bando, kısa film gösterimleri ve DJ performansı yer alacak. Saat 17.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası sahne alacak.

14 Eylül Pazar günü ise stant açılışlarının ardından “Kavacıklı Ressam Meryem Düzgünkaya” belgeseli gösterilecek. Öğleden sonra bando, animasyon gösterileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları’nın oyunları izleyiciyle buluşacak. Saat 17.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası konseriyle festival sona erecek.

Her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikler

Festival süresince satış stantları, sanat sergileri, tiyatro ve animasyon gösterileri ziyaretçilere açık olacak. Kavacık Halı Sahası’nda kurulacak gençlik alanında survivor parkuru, ayak tenisi, voleybol, masa tenisi ve macera parkuru gibi aktiviteler düzenlenecek. Kadın Emeği Pazarı’nda ise Kavacık Kadın Kooperatifi önünde kadın üreticiler el emeği ürünlerini satışa sunacak.

Üreticiye belediye desteği

Karabağlar Belediyesi, festival öncesinde Kavacık, Tırazlı ve Uzundere’deki 200 üreticiye toplam 48 ton gübre ve 5 ton bordo bulamacı ücretsiz olarak dağıttı. Fen İşleri ile Park ve Bahçeler ekipleri, festival alanı ve çevresinde yol düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yaptı.

Başkan Kınay’dan davet

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kavacık üzümünün bölgenin kimliğini yansıtan önemli bir değer olduğunu belirterek, bu mirası korumak ve dünyaya tanıtmak için çalışacaklarını söyledi. Tüm İzmirlileri ve çevre illerden gelecek ziyaretçileri festivale davet eden Kınay, “Kavacık’ta sadece üzümün tadını değil, dostluğun ve dayanışmanın güzelliğini de yaşayacağız” dedi.

Servis ve ulaşım bilgileri

Festival günlerinde ücretsiz servisler Fahrettin Altay Meydanı (Metro Durağı Mehmetçik Bulvarı Çıkışı), İnönü Caddesi başlangıcı, Üçyol Minibüs Durakları önü ve Halide Edip Adıvar Caddesi’nden hareket edecek.

ESHOT otobüsleri ise Üçkuyular Vapur İskelesi’nden (Hat 24) ve Güzelbahçe Merkez’den (Hat 28) kalkacak.