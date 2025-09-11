İzmir’in Göztepe semtinde Sadrazam Kamil Paşa tarafından 19. yüzyılda yaptırılan ve Türkiye’nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda ile özdeşleşen tarihi köşk, Arkas Holding’in restorasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Yapı, “Arkas Sanat Göztepe” adıyla sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Tarihi Köşk Sanat Merkezine Dönüştü

Geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi mimarisini yansıtan tescilli yapı, özgün özellikleri korunarak kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçti. Arkas Sanat Göztepe, Arkas Holding’in sanat merkezi haline dönüştürdüğü dördüncü tarihi yapı olurken, kurumun bünyesindeki altıncı sanat merkezi olarak faaliyet göstermeye başladı.

Lucien Arkas: “Gençlerin sanat algısını değiştirmeye çalışıyorum”

Açılışta konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, ziyaretçilerin büyük bölümünün gençlerden oluştuğunu belirterek, “Sanat merkezlerimizde gençlere tohum ekiyoruz. Ruhlarına yerleşen sanat sevgisi onların kültür dünyasını geliştirecek. Görmedikleri bir şeyi sevemezler, biz o imkânı sunuyoruz” dedi.

“Sanat paylaştıkça değer kazanır”

Arkas, eserlerin tarihi yapılarda sergilenmesinin önemine dikkat çekerek, “Eski köşkler, eserlerin ruhunu yansıtır. Arkas Sanat Merkezi, Bornova Deniz Tarihi Müzesi, Mattheys Köşkü ve Urla’daki merkezimiz gibi yapıları İzmir’e kazandırdığımız için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Türk Resmine Açılan Yeni Kapı

Arkas Kültür & Sanat Direktörü Müjde Unustası, mekânda yer alan süresiz koleksiyon sergisinin Türk resim sanatına bütüncül bir bakış sunduğunu belirtti. Unustası, “Ayşe & Seniha Mayda Köşkü, İzmir’in sosyal ve kültürel hafızasında özel bir yere sahip. Bu sergi, sanatı keşfetmek isteyenler için ilham veren bir durak olacak” diye konuştu.

Sergi Alanından Atölyelere

Arkas Sanat Göztepe yalnızca sergi mekânı değil, aynı zamanda çocuk ve yetişkinler için atölyeler, etkinlik alanları, bahçe düzenlemesi ve mağazasıyla yaşayan bir kültür alanı olarak tasarlandı. Restorasyon, mimar Seda Özen tarafından yürütüldü.