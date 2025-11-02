Son Mühür / Yiğit Uzun- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin gelecek yarım asrını planlamak için kapsamlı bir çalışmaya imza atıyor. İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından yürütülen 2054 İzmir Nazım İmar Planı (İzmir NİP2054), şehrin mekânsal gelişiminden sosyal uyuma kadar tüm alanlarda uzun vadeli bir yol haritası oluşturmayı amaçlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, planı kamuoyuna “Bu belge, İzmir’in geleceğine dair yaşayan bir sözleşme olacak. 2054’e, hatta 2074’e uzanan bir yolculuğun başlangıcındayız.” sözleriyle duyurdu.

Yeni bir planlama anlayışı

Son Mühür / Yiğit Uzun- İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu tarafından sunulan plan taslağında, İzmir için yeni bir planlama anlayışının kaçınılmaz hale geldiği vurgulanıyor.

1973, 2007 ve 2017 yıllarında hazırlanan üç farklı nazım imar planının dönemlerine özgü sorunları çözdüğü, ancak günümüzde iklim krizi, afet riski ve dijital dönüşüm gibi yeni küresel dinamiklerin planlamada farklı bir yaklaşımı zorunlu kıldığı belirtiliyor.

Bu kapsamda 2054 planının, “yeşil, dijital ve sosyal dönüşüm” ilkelerini temel alacağı ifade ediliyor.

İyi yaşam şehirciliği ve katılımcı vizyon

İzmir NİP2054, Vizyon 74 ve Misyon Kent 2030 stratejik çerçevelerinin birleşim noktasında yer alıyor. Plan, katılımcı, kapsayıcı ve dirençli bir İzmir hedefiyle; “iyi yaşam şehirciliği” ve “iklim akıllı planlama” ilkelerini merkezine alıyor.

Kent dört ana mekânsal katman üzerinden ele alınıyor: denizel alanlar, merkez kent, çeper bölgeler ve kırsal yerleşimler.

Bu doğrultuda “Kent Alfabesi” adı verilen yeni bir kavramsal ve görsel dil geliştiriliyor. Planın oluşturulma sürecinde World Café oturumları, yurttaş meclisleri, kırsal çalışma grupları ve Misyon Kent Eylem Laboratuvarı gibi katılımcı mekanizmalar kullanılıyor.

Yapılan çalışmalarda farklı yaş gruplarının görüşleri alınırken, en dikkat çekici ve yaratıcı katkıların çocuklardan geldiği ifade ediliyor.

Dört temel sektör

Plan, İzmir’in sürdürülebilir gelişimini “iyi olma hali” üzerine inşa ediyor. Bu çerçevede dört ana sektöre odaklanıyor: Konut, sanayi/ticaret, tarım ve turizm.

Her sektör, iklim ve yeşil altyapı, mekânsal metabolizma, sosyal uyum ve kent teknolojileri eksenlerinde değerlendiriliyor.

Böylece İzmir’in mekânsal, ekolojik, sosyal ve ekonomik gelişiminin bütüncül biçimde izlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

2054 İzmir Nazım İmar Planı tamamlandığında, kentte uzun vadeli, sürdürülebilir ve dayanıklı bir yaşam anlayışının temelleri atılmış olacak.