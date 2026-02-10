Karşıyaka ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 23 yaşındaki Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) taraftarı Serhat Devrim Çağıl yaşamını yitirmişti.

Kaza Yalı Mahallesi’nde gerçekleşti

Olay, dün saat 13.30 civarında Yalı Mahallesi’nde gerçekleşti. Serhat Devrim Çağıl’ın kullandığı 35 CMR 810 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan Çağıl, olay yerinde ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç taraftarın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi yakınları tarafından teslim alındı

Çağıl’ın cenazesi, olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemler tamamlandıktan sonra cenaze, ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı.

Tabutu KSK bayrağıyla süslenerek toprağa verildi

Serhat Devrim Çağıl için öğle saatlerinde Karşıyaka Mavişehir’deki Memur Kardeşler Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Genç taraftarın tabutuna Karşıyaka Spor Kulübü bayrağı serilirken, sevenleri çiçek bıraktı. Cenaze namazının ardından Çağıl, Asarlık Mezarlığı’nda defnedildi.