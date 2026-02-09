Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Özellikle hafta başında yola çıkacak olan sürücüler, depoyu doldurmadan önce güncel tarifeleri araştırıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 9 Şubat Pazartesi günü itibarıyla benzin ve motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi. Fiyatlar hafta sonundaki seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK OLDU MU?

Yeni haftanın ilk gününde akaryakıt grubunda zam ya da indirim haberi gelmedi. Piyasaların açılmasıyla birlikte mevcut fiyatlar tabelalardaki yerini korudu. Araç sahipleri bu hafta içerisinde küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak fiyatlarda bir değişim olup olmayacağını takip edecek. Şu an için pompa fiyatları sabit seyrini sürdürüyor.

İSTANBUL VE ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları, illere ve ilçelere göre nakliye maliyetleri kaynaklı küçük farklılıklar gösterebiliyor. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 55,37 TL seviyesinde seyrederken, motorin 57,67 TL'den satılıyor. LPG'nin litre fiyatı ise 30,09 TL olarak uygulanıyor. Anadolu Yakası'nda ise benzin 55,19 TL, motorin 57,49 TL ve LPG 29,49 TL seviyesinden işlem görüyor. Başkent Ankara'da ise benzin litre fiyatı 56,30 TL, motorin 58,78 TL ve LPG 29,97 TL olarak kaydedildi.

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN KAÇ TL OLDU?

İzmirli araç sahipleri için de güncel tarife belli oldu. Şehir genelinde benzinin litre fiyatı 56,58 TL olarak tabelalara yansıdı. Motorin grubunda ise litre fiyatı 59,05 TL seviyesinde bulunuyor. LPG kullanıcıları ise İzmir istasyonlarında ortalama 29,89 TL'den yakıt alımı gerçekleştiriyor. Fiyatlar dağıtım şirketleri ve bayilere göre 9 Şubat itibarıyla bu seviyelerde dengelendi.