Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İzmir İl Başkanlığı’nda ilçe belediye başkanları ile gerçekleşen toplantının ardından basın toplantısında görüşmenin detaylarını paylaşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Gökan Zeybek: Verimli bir toplantı oldu

Yaklaşık 1 saat süren toplantıda yerel seçimden bu yana ilçe belediyelerinde yapılan projeleri ve faaliyetlerin konuşulduğunu açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “CHP’nin sancak gemisi İzmir’de bugün değerli başkanlarımız ile birlikte görüşmeler gerçekleştirdik.

Yerel seçimlerin üzerinden iki yıl geçti, yapılan başarılı çalışmaların yaygınlaşması konusunda verimli bir toplantı gerçekleşti. İzmir nasıl ki CHP açısından en başarılı belediyelerimizden birisiyse bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Belediyelerimiz ve örgütümüzün işbirliğinin konuşulduğu verimli bir toplantı oldu. Ben tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Başkanlarımızla çıkış yollarını konuştuk”

Öte yandan, gündüz saatlerinde başta Konak, Karabağlar, Buca ve Menderes belediye başkanlarıyla yaptığı bire bir görüşmelerle ilgili de detay veren CHP’li Zeybek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı ve hükümetin CHP’li belediyeleri silkeme talimatıyla başlayan mali konuları görüştüğümüz başkanlarımız oldu ve çıkış yollarını konuştuk. Hangi konularla ilgili nasıl bir çizgi çizileceğini konuştuk. Buca Belediyesi başarılı bir belediyemizdir, herhangi bir çalışmamız olmadık.”