Son Mühür- Dijital dolandırıcılık dünyasının en tehlikeli yöntemlerinden biri haline gelen ve vatandaşları bilmeden suç ortağı yapan "IBAN kiralama" tehdidine karşı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 10 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen kapsamlı seminerle, banka hesaplarının başkasına kullandırılmasının doğuracağı ağır hukuki sonuçlar mercek altına alındı.

Siber suçlarla mücadelede toplumsal bilinç vurgusu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinin açılışında konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, teknolojinin gelişimiyle beraber suç türlerinin de dijitalleştiğine dikkat çekti. Başsavcı Yeldan, özellikle siber suç örgütlerinin banka hesaplarını "kiralama" adı altında suistimal ederek masum vatandaşları yasal bir çıkmaza sürüklediğini ifade etti. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY) ile kurulan stratejik iş birliğinin önemine değinen Yeldan, temel amaçlarının dijital güvenlik kültürünü yaygınlaştırmak ve önleyici adli çalışmaları güçlendirmek olduğunu belirtti.

İstatistiki veriler ve teknik detaylar paylaşıldı

Açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili, güncel veriler eşliğinde siber suçların ulaştığı boyutları içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. İnternet dolandırıcılığında kullanılan yöntemlerin teknik analizinin yapıldığı oturumda, IBAN numarası üzerinden yürütülen kara para aklama süreçlerinin nasıl tespit edildiği detaylandırıldı. Programın teknik bilgilendirme kısmında söz alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanı Saadettin Karatepe ise katılımcılara dijital ortamlarda bireysel güvenliği sağlamanın püf noktalarını anlattı. Karatepe, şüpheli tekliflere karşı takınılması gereken tavırlar ve siber saldırıların hedefi olmamak için alınacak pratik önlemler konusunda hayati tavsiyelerde bulundu.

Farkındalık kampanyası adliye sınırlarını aştı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Medya İletişim Bürosu tarafından hazırlanan çok boyutlu içerikler, semineri destekleyici bir kampanya haline getirildi. Adliyenin merkezi noktalarındaki dijital ekranlarda dönen bilgilendirici videolar ve panolara asılan görsel içerikler, seminerin etkisini kalıcı kılmayı hedefledi.

Aynı zamanda sosyal medya platformları üzerinden de eş zamanlı olarak paylaşılan içerikler, siber suç tehlikesini geniş kitlelerin gündemine taşıdı. Hakimler, Cumhuriyet Savcıları, adliye personeli ve çok sayıda vatandaşın ilgiyle takip ettiği etkinlik, dijital dünyada karşılaşılabilecek hukuki risklere dair soru-cevap bölümüyle sona erdi.