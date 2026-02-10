İzmir’de faaliyet gösteren bir katı atık tesisinde yaşanan olay, çalışanları ve yetkilileri derinden sarstı. Çöp ayrıştırma bandında yapılan çalışma sırasında yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu.

Olay Bergama’da yaşandı

Olay, Bergama ilçesine bağlı Armağanlar Mahallesi’nde bulunan Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 Şubat günü gece saatlerinde tesisteki ayrıştırma bandında görev yapan işçiler, bant üzerinde olağan dışı bir durum fark etti.

Ayrıştırma bandında fark edildi

Saat 22.40 sıralarında atıkların arasında bir bebek bedeni gören çalışanlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Yapılan ilk kontrollerde, bulunan cesedin yeni doğmuş bir erkek bebeğe ait olduğu ve bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma harekete geçti

İhbar üzerine tesise Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, detaylı inceleme başlatıldı. Bebeğin tesise nasıl ulaştığı ve ölüm nedeni yapılacak çalışmalarla netlik kazanacak.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. İncelemeler kapsamında kamera kayıtları, atıkların geldiği güzergâhlar ve sorumlular titizlikle araştırılıyor.

Kamuoyunu sarsan olay

Yaşanan olay, bölgede büyük üzüntü ve tepkiye neden olurken, yetkililer sürecin hassasiyetle takip edildiğini ve kamuoyunun gelişmelerden bilgilendirileceğini ifade etti.