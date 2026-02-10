Son Mühür- AFAD’dan alınan son dakika bilgilerine göre Akdeniz’de sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü ve derinliğiyle ilgili detaylar netleşti.

Sarsıntının merkez üssü ve şiddeti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, bugün sabah saat 07:55 sularında Akdeniz açıklarında bir deprem kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak ölçülürken, bölgedeki sismik hareketlilik yakından takip ediliyor.

Derinlik ve koordinat bilgileri

Yerin yaklaşık 5.96 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, sığ odaklı depremler kategorisinde değerlendirildi. AFAD Deprem Dairesi, sarsıntının tam koordinatlarını 34.83694 Kuzey enlemi ve 23.47083 Doğu boylamı olarak kamuoyuyla paylaştı.

Bölgedeki durum

Şu ana kadar can veya mal kaybına yönelik herhangi bir olumsuz ihbarın bildirilmediği öğrenildi. Uzmanlar, Akdeniz havzasındaki bu tür sarsıntıların bölgenin olağan sismik aktivitesi içerisinde olduğunu belirtiyor. Ekiplerin bölgedeki rutin saha taramaları ve veri analizleri devam ediyor.

