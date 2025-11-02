Son Mühür / Yiğit Uzun- İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, mobilya sektöründeki nitelikli eleman açığını kapatmak amacıyla Karabağlar Belediyesi iş birliğiyle başlattığı Mobilya Akademi projesini sürdürüyor. Program kapsamında Dijital Ürün Fotoğrafçılığı ve Bilgisayar Destekli İki Boyutlu Çizim kursları düzenleniyor.

Teorik ve uygulamalı olarak toplam 172 saatlik eğitim sürecini kapsayan kurslar, Tuğçe Soytürk ve Mümin Kalınkaya tarafından veriliyor. Katılımcılar, bu eğitimlerde hem teknik bilgi hem de uygulamalı deneyim kazanıyor.

“Sektörün açığını kapatmak istiyoruz”

Meslek Fabrikası Eğitim Sorumlusu Levent Öz, kurslara olan ilgiden memnun olduklarını belirterek,

“Karabağlar mobilya sektörü için çok önemli bir merkez. Biz de bu alandaki personel ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yürütüyoruz. Yoğun talep var. Yeni eğitim programlarıyla sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

Katılımcılardan ilham veren hikayeler

Resim öğretmeni Rengin Eryılmaz, “AutoCAD öğrenip hayal gücüme göre tasarımlar yapmak istiyorum. Belki bir mobilya firmasında çalışabilirim. Ücretsiz olması da çok teşvik edici.” sözleriyle hedefini anlattı.

Mobilya sektöründe çalışan Orhan Şener ise “Ürün çizimleri için dışarıdan destek alıyorduk ama bu sürdürülebilir değildi. Artık kendim öğrenmek istedim. Bu kursun faydasını şimdiden görmeye başladım.” dedi.

Bir diğer katılımcı Berna Yıldırım, “Eşim kişiye özel mobilyalar yapıyor. Ona yardımcı olabilmek ve AutoCAD öğrenmek için katıldım. Bu tür kurslar sektördeki büyük ihtiyacı karşılıyor.” ifadelerini kullandı.

E-ticaretle ilgilenen Aysun Falaz ise “Ürünlerimin fotoğraflarını daha kaliteli çekip satışlarımı artırmak istiyorum. Dijital ürün fotoğrafçılığı kursu bana büyük katkı sağladı.” dedi.

Meslek Fabrikası istihdama katkı sağlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası projesi, bugüne kadar binlerce kişiye mesleki beceri kazandırarak istihdam olanaklarını artırdı.

Yeni açılan Mobilya Akademi kursları ise İzmir’in tasarım, üretim ve inovasyon gücünü destekleyerek sektördeki kalifiye eleman açığının kapatılmasına katkı sunuyor.