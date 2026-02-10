Son Mühür/ Osman Günden - “Cezaevi gitti, beton gelmesin! Buca’ya beton değil, yaşam lazım!” yazılı pankartla eski cezaevi alanı önünde toplanan Saadet Partililer, cezaevinin kaldırılmasıyla ilçede çevre ve ulaşım odaklı yeni bir düzen kurulabileceğini, imar kararıyla bu fırsatın harcandığını dile getirdi.

“Toplumsal talep yeşil alan”

Grup adına basın açıklamasını yapan Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan, toplumsal taleplerin bu alanın kentin merkezinde önemli bir nefes alma ve sosyal donatı alanı olarak değerlendirilmesi yönünde olduğunu ifade etti. Buca’da yoğun betonlaşma yaşandığını vurgulayan Hazırbulan, nadir ele geçen bu imkânın heba edildiğini belirtti.

Hazırbulan, alanın yeşil alanın yanı sıra kültür ve sanat merkezleri, sanat atölyeleri, kütüphane, spor alanları, parklar ile yürüyüş ve bisiklet yollarını içeren düşük yoğunluklu yapılarla planlanması halinde kente değer katacağını söyledi. İmar kararıyla birlikte kamusal kullanım ihtiyacının göz ardı edildiğini dile getirdi.

“Buca’ya ciddi bedeller doğuracak”

Kararın Buca’ya ciddi bedeller doğuracağını savunan Hazırbulan, ilçenin yeşil alan miktarı en düşük yerleşimlerden biri olduğuna dikkat çekti. Yeşil alan ve sosyal donatı imkânının geri dönüşsüz biçimde kaybedileceğini ifade eden Hazırbulan, yeni yapılaşmayla birlikte nüfus yoğunluğu ve altyapı yükünün artacağını söyledi.

Son yıllarda giderek ağırlaşan Buca trafiğinin daha da içinden çıkılmaz hale geleceğini belirten Hazırbulan, otopark sorununun büyüyeceğini vurguladı. “Daha fazla bina; daha fazla trafik, daha fazla kaos ve daha az yaşam kalitesi demektir. Bu tablo Buca’yı yaşanabilir bir ilçe olmaktan uzaklaştırır” değerlendirmesinde bulundu.

“Deprem toplanma alanı yok”

Buca’da yeterli acil durum toplanma alanı bulunmadığını hatırlatan Hazırbulan, ilçede toplanma alanı olarak ana caddeler ve sokak aralarının gösterildiğini söyledi. Deprem gerçeği dikkate alındığında, söz konusu alanın modern, geniş ve güvenli bir deprem toplanma alanı olarak planlanmasının mümkün olduğunu belirtti.

“Öncelik insan odaklı şehircilik”

Saadet Partisi’nin kent planlamasındaki önceliklerini sıralayan Hazırbulan, vatandaşların yaşam kalitesini artıran, şehri betonlaştırmayan, sosyal yaşamı güçlendiren ve nefes aldıran projelerin esas alınması gerektiğini ifade etti. Eski cezaevi arazisinin imara açılması yerine, büyük ölçüde yeşil alan olarak planlanması ve düşük yoğunluklu kamusal kullanımlarla kentsel yatırım olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.