Son Mühür/ Müslüm Karaaslan- İzmir Rehberler Odası (İZRO) ve Seferihisar Belediyesi’nin stratejik ortaklığıyla düzenlenen "Seferihisar ve Köyleri Eğitim Turu", 10 Şubat tarihinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Bölgenin saklı değerlerini dünyaya tanıtacak olan 36 profesyonel turist rehberi, ilçenin tarihi dokusunu ve kırsal kalkınma modellerini yerinde inceledi.

Tarih ve doğa ile iç içe bir eğitim rotası

Seferihisar’ın turizm potansiyelini nitelikli bir anlatımla taçlandırmak amacıyla planlanan organizasyonda, 36 uzman rehberden oluşan heyet ilçenin dört bir yanını karış karış gezdi. İlçe merkezinden başlayan saha çalışması, geleneksel yapısını koruyan köyleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Rehberler; bölgenin kadim tarihini, korunmuş mimari unsurlarını ve kırsal yaşamın getirdiği kültürel mirası uzman eğitmenler eşliğinde gözlemleme imkanı buldu. Bu eğitimle birlikte, kentin çok katmanlı yapısının yerli ve yabancı turistlere en doğru kanallardan aktarılması hedefleniyor.

Sürdürülebilirlik ve yerel gastronomi eğitimin merkezinde

Eğitim turunun en can alıcı noktalarından birini, Seferihisar’ın "Cittaslow" (Yavaş Şehir) kimliği ve sürdürülebilir turizm vizyonu oluşturdu. Katılımcı rehberlere; bölgeye has yerel mutfak kültürü, gastronomik zenginlikler ve geleneksel üretim teknikleri hakkında detaylı saha sunumları yapıldı. Alternatif turizm yollarının da masaya yatırıldığı programda, Seferihisar’ın yerel dokusunu bozmadan nasıl daha etkin bir destinasyon haline getirilebileceği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Gelecek hedefi: Nitelikli tanıtım ve süreklilik

Belediye yetkilileri, sahaya inen 36 rehberin edindiği güncel bilgilerin destinasyon pazarlamasında kritik bir rol oynayacağını vurguladı. Nitelikli ve doğru bir tanıtımın ancak uzman rehberler eliyle yapılabileceğinin altı çizilirken, İZRO temsilcileri de bu tür saha çalışmalarının mesleki yetkinliği en üst seviyeye taşıdığını belirtti. Büyük ilgi gören bu eğitim programının, önümüzdeki dönemlerde farklı rotalar ve tematik içeriklerle düzenli olarak devam ettirilmesi planlanıyor.