Göztepe, Süper Lig’de yalnızca sportif performansıyla değil, ekonomik başarısıyla da dikkat çekiyor. Ligde 21’inci hafta sonunda 40 puanla 4’üncü sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, gelir-gider dengesinde tüm rakiplerini geride bırakarak örnek bir tablo ortaya koydu.

Kulübün futbol yapılanmasını yöneten Sport Republic ve başkanlık görevini yürüten Rasmus Ankersen, sürdürülebilir başarı modelinin mimarı oldu.

Transferde büyük kar

Son 6 aylık süreçte gerçekleştirdiği oyuncu satışlarıyla kasasını dolduran Göztepe, transfer politikasında büyük harcamalardan kaçınarak ciddi bir kar elde etti.

Sarı-kırmızılılar, oyuncu alım-satım dengesinde toplam 22 milyon 400 bin Euro kazanç sağlayarak Süper Lig’de zirveye oturdu.

Yaz transfer döneminde Romulo, Alman ekibi RB Leipzig’e 20+5 milyon Euro bedelle satılırken, Emersonn ise Fransa temsilcisi Toulouse’un yolunu 3 milyon Euro karşılığında tuttu.

Ara transferde de kazandı

Devre arasında da kazanmaya devam eden Göztepe, ilk olarak Ahmed Ildız ile yollarını ayırdı. Tecrübeli futbolcu 15 milyon TL bonservis bedeliyle elden çıkarıldı.

Ardından yaz döneminde Grenoble’dan 850 bin Euroya kadroya katılan Beninli orta saha Olaitan, Beşiktaş’a transfer edildi.

23 yaşındaki oyuncudan 5+1 milyon Euro gelir elde edilmesi, kulübün doğru scouting politikasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ligin en düşük maaş bütçesi

Genç ve dinamik kadrosuyla son iki sezondur Avrupa kupaları hedefini zorlayan Göztepe, maaş bütçesinde de ligin en mütevazı kulübü konumunda. İzmir temsilcisinin futbolcularına ödediği ortalama yıllık maaş 360 bin 386 Euro olarak kayıtlara geçti.

Buna rağmen Göztepe; Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un ardından ligde 4’üncü sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Toplam maaş ödemesi dikkat çekti

Yıllık toplam maaş gideri 8 milyon 649 bin 262 Euro olan Göztepe, bu alanda Süper Lig’in en sonunda yer aldı.

Türk futbolunda birçok kulüp ekonomik darboğazla mücadele ederken, sarı-kırmızılı yönetimin izlediği strateji “örnek model” olarak gösterilmeye başlandı.

Amatörden Avrupa hayaline

Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcıya sahip kulüplerinden biri olan Göztepe, hem sportif hem de kurumsal yapısıyla öne çıkıyor.

Genç yerli ve yabancı oyuncular için bir vitrin haline gelen İzmir ekibi, Avrupa’da yarı final oynayan ilk Türk takımı olma unvanını da tarihinde taşıyor.

2007 yılında amatör lige kadar gerileyen Göztepe, bugün Avrupa kupalarının kapısını yeniden aralamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, küllerinden doğan bu hikayeyi sürdürülebilir başarıyla taçlandırmak istiyor.