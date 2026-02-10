Buca Belediyesi krizlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Buca Belediyesi'nde 40 gündür alacakları ödenmeyen belediye işçileri tüm birimlerde süresiz iş bırakmıştı. İş bırakma kriziyle ilgili olarak gecenin ilerleyen saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı. Disk Genel-İş 6 No'lu Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, iş bırakma eylemi sona erdi.

Disk Genel-İş 6 No'lu Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Buca Belediyesinin Onurlu Emekçileri !

Gecenin bu saatinde sizleri rahatsız ettiğimiz için özür dileriz . Yapılan görüşmeler neticesinde an itibariyle süreçle ilgili muhatap olduğumuz kurumlar tarafından üyelerimizin alacağı iwallet kartları , kasım maaşından kalan yan haklar ve mesailerinizin tamamı yarın saat 17 : 00 'e kadar hesaplarınızda olacağının garantisi alınmıştır .

Bu sebeble yarın sabah itibariyle bütün üyelerimiz kendi iş yerlerinde işbaşı yapacaklardır.

Buca belediyesinde çalışan üyelerimizin , geldiğimiz günden beri alacağı olan bütün hakları yarın itibari'yle ödenmiş ve geriye dönük hiç bir alacağı kalmayacaktır .

Bugüne kadar bize inanıp güvenen sabırla ve her şarta yanımızda duran , sizlerin verdigi mücadele ve ortaya koyduğunuz kararlılık ve örgüt disiplini için hepinize minnetarız.

Sizleri çok seviyoruz

Hepinize saygı ve Sevgilerimizle

Disk Genel-İş 6 No'lu Şube Yönetim Kurulu"