Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın polis ablukası altında kalmasını eleştiren üç gencin tutuklu olmasını eleştirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gökçe Gökçen: Üç genç, 9 Eylül’den bu yana hala tutuklular

CHP İstanbul il binasının polis ablukasına alınmasını eleştiren üç gencin 9 Eylül’den beri tutuklu olduğunu vurgulayan CHP’li Gökçe Gökçen, “CHP İstanbul il binasının binlerce polisle abluka altına alınmasını eleştiren üç genç, 9 Eylül’den bu yana hala tutuklular. Eleştirilen bu kayyım kararını, aslında sadece gençler değil mahkemeler de yok saydı. Hem Yüksek Seçim Kurulu, hem de Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul’da böyle bir uygulamanın geçersizliğini ortaya koydu.” diye konuştu.

“Eleştiri ve haksızlığa karşı direniş, suç değil haktır”

Son olarak, eleştiri ve haksızlığa karşı direnişin suç olmadığını aksine hak olduğun vurgulayan CHP’li Gökçen konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: “Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe’nin suçu, gençlerin gerçekleri haykırmaktan, doğruları söylemekten korkmayacağını kanıtlamak.

Abdullah Esin’in yüksek lisans tezini teslim almayan, Nur Betül Aras’ın çocuğunu annesinden ayıran, Ömer Faruk Mangaltepe’nin tweetlerini bile tehdit olarak gören kötülük, korkaklığın yansımasıdır. Gençlerin sesini, sözünü ve kararlılığını hedef alan korkaklık, yenilmeye mahkumdur. Eleştiri ve haksızlığa karşı direniş, suç değil haktır.”