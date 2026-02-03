Son Mühür / Erkan Doğan - Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Yekta Öncel görevi bırakırken, sağlık kulislerinde kapanan Bozyaka Devlet Hastanesi’nin Başhekimi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Enes Toklu’nun ismi geçiyor.

Başhekim Öncel için veda gecesi hazırlığı!

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önemli hizmetlerde bulunan Prof.Dr. Yekta Öncel’in bir üniversitede ‘dekanlık’ görevine atandığı bu nedenle hastanedeki başhekimlik görevini bırakacağı ifade edildi. Öncel için hastane çalışanları ve üst düzey yönetiminin katılacağı bir ‘veda gecesi’ düzenlendiği de konuşuluyor. Başhekim Öncel’in ayrılması nedeniyle boşalan makama kimin geleceği ise İzmir sağlık camiasının en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Dr. Enes Toklu’nun ismi başhekimlikte geçiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Aralık 2025 tarihinde kapatılan Bozyaka Devlet Hastanesi’nin Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Enes Toklu’nun ismi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği için geçiyor. Bozyaka Devlet Hastanesi’nde ekibi ile birlikte önemli çalışmalara ve projelere imza atan Toklu’nun önemli bir bölgeye hizmet veren Buca’daki hastanede yine hastalar ve çalışanlar için faydalı çalışmalar yapacağı ifade ediliyor.