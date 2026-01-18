Son Mühür/ Seçil Ünlü- İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağındaki en kritik noktalarından biri olan Bornova Aktarma İstasyonu’nu modern şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ediyor. Her gün binlerce İzmirliyi ve özellikle Ege Üniversitesi öğrencilerini ağırlayan bu stratejik bölge, kapsamlı bir yenileme projesiyle estetik ve konforun buluştuğu bir kamusal alana dönüştürülüyor. Ankara Caddesi Viyadüğü’nün alt kısmında yer alan, metro çıkışından otobüs peronlarının bitimine kadar uzanan geniş koridorda başlatılan çalışmalar, bölgenin hem yaya güvenliğini hem de ulaşım kalitesini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Fonksiyonel tasarım ve Modern altyapı hamlesi

Yıllardır yoğun kullanım nedeniyle yıpranan bölge için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde başlatılan projede, yaklaşık 8 bin metrekarelik bir alanda sert zemin yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor. Projenin detaylarını aktaran Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürü Mustafa Kapı, Bornova’nın kalbi sayılan bu lokasyonda ulaşım sistemlerinin entegre bir şekilde iyileştirileceğini vurguladı. Ege Üniversitesi Hastanesi ve Küçük Park gibi yoğun yaya sirkülasyonunun olduğu noktaları kapsayan bu dönüşüm, dekoratif taş uygulamaları ve dayanıklı altyapı elemanlarıyla bölgeyi metropol kimliğine uygun hale getirecek.

Ulaşım kesintisiz, yaya güvenliği öncelikli

Çalışmaların en dikkat çeken yönü, bu denli yoğun bir transfer merkezinde günlük hayatın akışını bozmadan ilerlemesi oluyor. Belediye ekipleri, metro ve otobüs seferlerinin aksamaması adına ESHOT Genel Müdürlüğü ile eşgüdümlü bir planlama yürüterek süreci yönetiyor. Bölge halkının ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için etaplar halinde ilerleyen inşaat sürecinde, yaya güvenliği en üst seviyede tutuluyor. Yetkililer, kontrollü geçişler ve gerekli önlemler sayesinde ulaşım konforunun inşaat aşamasında dahi korunacağını belirterek, projenin en kısa sürede tamamlanacağının altını çiziyor.

Doğayla barışık ve sürdürülebilir peyzaj uygulamaları

Yenileme projesi yalnızca fiziki yapılarla sınırlı kalmayıp, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın dokunuşlarıyla yeşil bir kimliğe de kavuşuyor. Alana kazandırılacak 3 bin metrekarelik peyzaj alanında, İzmir’in iklim koşullarına dayanıklı ve su tasarrufu sağlayan bitki türleri tercih ediliyor. Çınar, mabet ağacı, dut, akasya ve palmiye gibi gölge veren türlerle donatılacak olan istasyon; ahşap oturma grupları, modern kent donatıları ve dekoratif gölgeliklerle bir aktarma noktasından ziyade keyifli bir mola alanı niteliği taşıyacak.

Aydınlık ve güvenli bir gece estetiği

24 saat yaşayan bir bölge olması sebebiyle Bornova Aktarma İstasyonu’nun güvenlik standartları, aydınlatma teknolojileriyle güçlendiriliyor. Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından viyadük ayaklarından metro girişlerine kadar her nokta, yüksek verimli dekoratif aydınlatma sistemleriyle donatılıyor. Karanlık noktaların ortadan kaldırılmasıyla hem öğrencilerin hem de çalışan vatandaşların gece saatlerinde kendilerini daha güvende hissetmeleri sağlanırken, kentin gece silüetine de estetik bir katkı sunuluyor.

Dijital dönüşüm ve mobilite odaklı hizmetler

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bornova Aktarma İstasyonu teknik açıdan da çağ atlayacak. ESHOT bünyesinde duraklara yerleştirilecek dijital bilgilendirme panoları ve akıllı peron totemleri sayesinde yolcular, otobüs saatlerini ve hat bilgilerini anlık olarak takip edebilecek. Ayrıca ulaşım modları arasındaki geçişi kolaylaştırmak adına İZULAŞ tarafından yeni BİSİM istasyonları ve bisiklet park alanları oluşturulacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın imzasını taşıyan yeni sinyalizasyon ve yer çizgileriyle, bölgedeki trafik ve yaya akışı çok daha düzenli ve güvenli bir yapıya bürünecek.