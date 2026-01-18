Son Mühür / Erkan Doğan - Bornova’da bir aile, kanser hastası babalarının saat 15:00’te yaşamını yitirmesinin ardından saatlerce ‘Ölüm Raporu’ için Bornova Belediyesi’nden hekim gelmesini beklediklerini öne sürmüştü. Son Mühür’ün ortaya çıkardığı olay büyük yankı uyandırırken, İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Çolak, evlerde gerçekleşen vefatlar durumunda verilen Ölüm Raporu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Mesai saatlerinde Ölüm Raporunu vermek belediye hekiminin sorumluluğunda

Başkan Çolak, şunları söyledi, “Mezarlık ve morga kaldırma işi belediyelere aittir. Bir kişi evinde vefat ettiğinde belediyenin numarasına haber verilir. Belediye şoförü belediyenin hekimi eve götürüp bırakır. Daha sonra belediyenin Mezarlıklar Müdürlüğü’ne bildirilir. Sağlık Bakanlığı’nın böyle bir araç tahsisi yok. Evde vefat saat 17:00’den sonra gerçekleştiğinde yine belediye aranıyor. Ancak Gece Nöbet Listesinde görevli hekim kimse o gidiyor. Aile hekimi, belediye hekimleri ve ilçe sağlık müdürlüğündeki hekimlerden oluşan ortak bir nöbet listesi oluşturuluyor. Bu gece nöbet listesi. Ama yine belediye işin içinde. Belediye aranıyor çünkü hekimi belediyenin aracı ile vefat eden kişinin evine gidiliyor. Şüpheli ölüm ise polise haber veriliyor. Değilse ‘ölüm belgesi’ ile aile cenazesini defnediyor. Normalde ölüm raporlarını belediye hekimleri veriyordu. Ama belediyenin hekim sayıları düşük olduğu için Sağlık Bakanlığı böyle bir çözüm üretti. Gündüz mesai saatlerinde görev belediye hekimlerine ait”

Yasa ne diyor?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün ‘Ölüm Belgesi Düzenleme Yetkisi ve Ölüm Düzenlenmesi’ konulu başlığı altında yapılann açıklamada, belge düzenleme görevi belediye hekimine, belediye hekiminin bulunmadığı yerlerde Toplum Sağlığı Merkezleri’ne verildiği ifade ediliyor. İşte o açıklamada, “Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda ölüm belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde toplum sağlığı merkezi hekimi yoksa aile hekimi tarafından, bunların bulunmaması halinde ise ölüm belgesi düzenleme yetkilisi tarafından verilir"