İzmir’in meşhur kardelen tatlısı, yumuşacık pandispanya keki, beyaz çikolatalı muhallebi ve Antep fıstığının buluşmasıyla ortaya çıkan bir sütlü tatlı. Üzerine serpilen hindistan cevizi, ona o kar beyaz görünümünü kazandırıyor. Pastanelerde yok satması da boşuna değil.

Kardelen tatlısı nereden çıktı, neden Buca?

Buca’nın eski pastane geleneği, bu tatlının doğum yeri olarak biliniyor. İlçedeki vitrinler kardelenin onlarca farklı versiyonuyla dolu. Yıllar içinde tarif İzmir’in başka semtlerine, ardından tüm Türkiye’ye yayıldı.

Klasik bir pasta yapısından farkı, dilimlendiğinde kek-krema-kek katmanlarının net görünmesi ve üzerinin bembeyaz olması. İsmi de tam burada anlam kazanıyor; kar altından çıkan kardelen çiçeğine olan görsel benzerlik tatlının markası hâline gelmiş.

Kardelen tatlısı için hangi malzemeler gerekiyor?

Kek için 4 yumurta, 3/4 su bardağı toz şeker, 1+1/4 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilin kullanılıyor. Yumurtaların oda sıcaklığında olması, kekin iyi kabarması açısından önemli.

Muhallebi için 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı nişasta, yarım su bardağı un, 80 gram beyaz çikolata, 1 paket vanilin ve yarım paket sıvı krema gerekiyor. Keki ıslatmak için ayrıca 600 ml süt ve bir paket sıvı kremaya ihtiyaç var. Süsleme için Antep fıstığı ve hindistan cevizi tatlının olmazsa olmazı.

Kardelen tatlısı nasıl yapılır?

Önce yumurta ve şeker mayonez kıvamına gelene kadar çırpılır. Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilin spatulayla alttan üste karıştırılır. Pişirme kâğıdı serilmiş büyük kare borcama dökülen hamur, 175 derecede yaklaşık 20 dakika pişer.

Kek soğuyunca ortadan ikiye bölünür. Alt katman, süt ve sıvı krema karışımıyla ıslatılır. Üzerine soğumuş muhallebi yayılır, Antep fıstığı serpilir. Üst kek konur, kalan muhallebi düzgünce sıvanır. En üste bol hindistan cevizi serpiştirilir. Buzdolabında en az 7-8 saat, mümkünse bir gece dinlenmesi gerekiyor.

Kardelen tatlısının püf noktaları neler?

Muhallebiyi ocaktan almadan beyaz çikolatayı eklerseniz hem çikolata erir hem muhallebi kabuk tutmaz. Keki ıslatırken her köşeye eşit miktarda süt karışımı gezdirilmeli; aksi takdirde bazı bölgeler kuru kalır.

Antep fıstığı yerine ceviz veya fındık tercih edebilirsiniz, ama klasik versiyon her zaman Antep fıstığıyla yapılıyor. Kakaolu varyasyonu da son yıllarda yaygınlaştı; sade tarifin yanına eklenen kakao, çikolata severlerin favorisi. Bir dilim kardelen yaklaşık 400 kalori, o yüzden porsiyon kontrolü ihmal edilmemeli.