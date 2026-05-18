Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, yaklaşan 19 Mayıs Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde planladıkları bir projeden bahsederek, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Kaan Özhelvacı: Gençleri geleceğin mesleklerine hazırlıyoruz

Ege Genç İş İnsanları Derneği olarak, gençliğin içnideki potansiyeli ortaya çıkarmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kaan Özhelvacı, hazırlıklarını sürdürdükleri çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunarak, “EGİAD olarak, gençliğin potansiyelini açığa çıkarmayı ülkemizin ekonomik bağımsızlığı, rekabet gücü ve sürdürülebilir kalkınması açısından stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. 1990 yılından bu yana geleceğin lider iş insanlarını yetiştirme misyonuyla; gençlerin fikirlerini hayata geçirebildiği, yetkinliklerini geliştirebildiği ve dönüşüm süreçlerinde aktif rol alabildiği platformlar oluşturuyoruz.

NEET Gençler İzmir Araştırma Raporu ile eğitimde, istihdamda veya yetiştirmede yer almayan gençlerin potansiyeline dikkat çektik. Hazırlıklarını sürdürdüğümüz ‘Yaratıcı Yıkım Sürecinde İzmir: Üçüz Dönüşüm Çağında İşgücü, Beceriler ve Yeni Fırsatlar’ başlıklı çalışmamızla ise dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümün işgücü piyasası üzerindeki etkilerini analiz ederek, gençlerin geleceğin mesleklerine ve beceri setlerine hazırlanmasına katkı sunmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Gelecek için çalışmaya devam edeceğiz”

Son olarak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Başkan Özhelvacı, gelecek için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Değişimin hızlandığı bu çağda gençleri yalnızca mevcut düzene hazırlamak yeterli değildir; onları dönüşümü okuyabilen, yön verebilen ve değer üretebilen liderler olarak yetiştirmek gerekmektedir.

EGİAD olarak, gençlerin potansiyellerini özgürce ortaya koyabildiği, fırsat eşitliğinin güçlendiği, bilim, üretim ve girişimcilik kültürüyle daha güçlü bir Türkiye’nin inşa edildiği bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygularla, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor; gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutluyorum.”