İzmir'in en iyi pastanesi hangisi sorusunun tek bir cevabı yok. Şehrin farklı semtlerinde, farklı kuşakların müdavimi olduğu birkaç adres listelerin başında çıkıyor. Reyhan, Sevinç ve Lozan üçlüsü neredeyse her sıralamada ilk üçü paylaşıyor.

İzmir'in en iyi pastanesi denilince akla gelen klasikler

Reyhan Pastanesi, İzmir'de pasta denilince akla gelen ilk isim. Alsancak'taki adresiyle on yıllardır aynı çizgide hizmet veriyor. Vişneli Sükse, Rokoko ve Polka pastaları şehirde adeta efsane haline gelmiş. Yaz aylarında ev yapımı limonatası da uğrayanların vazgeçilmezi.

Sevinç Pastanesi ise 1957 yılında Alsancak'ta açıldığında kısa sürede şehrin buluşma noktasına dönüştü. Pelit ailesinin köklü hikâyesi Çamlıhemşin'den Kırım'a, oradan Zonguldak üzerinden İzmir'e uzanıyor. Pavlovası, çilekli milföyü ve rokokosu en sevilen lezzetler arasında.

Lozan Pastanesi de yine Alsancak'ta, Plevne Bulvarı üzerinde. Aile işletmesi olarak kuşaktan kuşağa aktarılan mekân, klasik pastane atmosferini bozmadan sürdürüyor. Karaorman pastası ve çikolatalı muzlu rulo en bilinen ürünleri. Sıcak yaz günlerinde dondurması da tercih ediliyor.

İzmir'in butik pastanesi seçenekleri neler?

Şehrin tatlı sahnesi sadece klasiklerle sınırlı değil. Bornova merkezli Topraktan Pastanesi, 2001'den bu yana hizmet veriyor ve pavlovasıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. Portakallı rulo pastası, kartopu ve Finike pastası imza ürünleri arasında.

Karşıyaka Bostanlı'daki Bravo Pastanesi ise dondurmasıyla nam salmış bir adres. Mevsim meyveleriyle hazırlanan dondurmaları yıl boyu rağbet görüyor. Yaş pastaları ve kurabiyeleri de aynı ilgiyi çekiyor.

Alsancak'taki Arpege Patisserie, Paris'te eğitim alan şef Metin Saruhanlı tarafından 2013 yılında açıldı. Fransız pastacılığının inceliklerini İzmir'e taşıyan adres olarak biliniyor. Limonlu tart, karamelli brownie ve Mastic tatlısı en çok tercih edilen ürünleri.

İzmir'in en iyi pastanesi nasıl seçilir?

Aslında doğru cevap kişinin damak zevkine bağlı. Klasik Türk pastacılığını sevenler için Reyhan, Sevinç ve Lozan birinci sırada. Fransız tarzı butik tatlılarla ilgilenenler Arpege ve Leone Patisserie'yi tercih ediyor. Dondurma severler Karşıyaka'da Bravo'ya, pavlova için ise Topraktan'a yöneliyor.

Konak ve Alsancak hattındaki pastaneler özellikle hafta sonu yoğun. Erken saatlerde gidilmesi tezgâhta daha geniş ürün çeşitliliği bulmak için avantaj sağlıyor. Doğum günü ve özel gün siparişleri için klasik pastanelerden en az 24 saat önce sipariş vermek gerekiyor.