Adres odaklı kayıt sistemi yüzünden tercih biraz daralmış olsa da semt seçiminde okulun adı hâlâ belirleyici. Hangi ilkokullar yıllardır talep görüyor, hangileri köklü bir geçmişe sahip?

İzmir'in en iyi devlet ilkokulları arasında hangi isimler var?

İzmir'in en iyi devlet ilkokulları sıralamasında ilk akla gelen yer Konak. Namık Kemal İlkokulu, Mimar Sinan İlkokulu, Sakarya İlkokulu, İsmetpaşa İlkokulu ve Vasıf Çınar İlkokulu, ilçenin köklü kurumları arasında bulunuyor. Bu okulların çoğu Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan bir geçmişe sahip; binaları da kentin tarihi dokusunun parçası.

Karşıyaka tarafında da güçlü isimler var. Atatürk İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Bostanlı'daki bazı ilkokullar veli geri bildirimleriyle önde geliyor. Bornova'da Atatürk İlkokulu ve Mevlana İlkokulu, Buca'da ise İnönü ile Adnan Menderes İlkokulları öne çıkan adresler. Mahalle bazında bakınca her ilçenin kendi "tercih edileni" oluşmuş durumda.

Veliler hangi kriterlere bakıyor?

İlkokul seçiminde rakamsal başarı kriteri olmadığı için iş biraz duyuma kalıyor. Veliler genelde okulun fiziksel imkanlarına, sınıf mevcuduna, öğretmen kadrosuna ve okul-aile ilişkisine bakıyor. Yemekhane, kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, sanat atölyesi gibi olanaklar tercih sırasını belirliyor.

Bir diğer önemli nokta okulun bulunduğu çevre. Sakin bir mahalle, güvenli bir bölge, yürüme mesafesinde park ve yeşil alan; bunlar küçük yaştaki çocuklar için ailelerin önemsediği detaylar. Servis ücreti ya da yürüyüş mesafesi de hesaba katılan unsurlar arasında.

E-Okul ve adres bazlı kayıt sistemi nasıl işliyor?

MEB'in 2014'ten beri uyguladığı kayıt bölgesi sistemi, velilerin tercihini biraz kısıtladı. Çocuk, ikametgâh adresine en yakın okula otomatik kaydediliyor. Yine de aynı kayıt bölgesi içinde birden fazla okul varsa veliler tercih yapabiliyor. Kayıt bölgesi dışına geçiş için boş kontenjan ve geçerli mazeret aranıyor.

İzmir'in en iyi devlet ilkokulları arasında ad arıyorsanız, önce kayıt bölgenizdeki seçenekleri görmeniz lazım. e-Okul üzerinden hangi okulların adresinize bağlı olduğunu kontrol edebilirsiniz; sonrasında semt veliyle konuşmak en pratik yol.