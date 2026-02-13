Ege'nin kalbi İzmir'de, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen geniş çaplı bir araştırma şehrin en beğenilen noktalarını belirledi. Kullanıcıların yoğun katılımıyla şekillenen listede özellikle iki ilçe, doğal güzellikleri ve tarihi dokularıyla diğerlerini geride bırakarak zirveye yerleşti. Peki, İzmirlilerin ve turistlerin gözdesi olan bu ilçeler hangileri ve onları bu kadar özel kılan detaylar neler? İşte İzmir'in en güzel ilçeleri seçilen o yerler ve öne çıkan özellikleri...

İZMİR'İN EN GÜZEL İLÇELERİ HANGİLERİ?

Sosyal medya platformlarında yapılan güncel oylamalar sonucunda İzmir'in en güzel ilçeleri Foça ve Çeşme olarak belirlendi. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu, İzmir'in estetik ve turistik açıdan en doyurucu bölgeleri olarak bu iki noktayı işaret etti. Özellikle Foça'nın tarihi dokusu ile Çeşme'nin dünyaca ünlü plajlarının rekabeti, listenin ilk iki sırasının bu ilçelere ayrılmasını sağladı.

TARİHİ DOKUSU VE ŞİRİN EVLERİYLE FOÇA

İzmir il merkezine yaklaşık 69 kilometre mesafede konumlanan Foça, tarihi yapısı ve şirin sahil kasabası atmosferiyle araştırmanın en dikkat çeken duraklarından biri oldu. İlçe kendi içerisinde Yeni Foça ve Eski Foça olarak iki ana bölgeye ayrılırken, estetik görünümüyle büyüleyen o meşhur tarihi evlerin büyük bir kısmının Eski Foça'da yer aldığı biliniyor. Tarihi ve doğal güzelliklerin iç içe geçtiği bu ilçe, sakin yaşamı tercih edenlerin ve nostalji tutkunlarının ilk tercihi olmaya devam ediyor.

DÜNYACA ÜNLÜ PLAJLARI VE SOKAKLARIYLA ÇEŞME

Listenin diğer dikkat çeken ismi olan Çeşme, sadece İzmir'in değil Türkiye'nin en önemli turistik merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Plajlarıyla dünya çapında ün kazanan ilçenin, en az kumsalları kadar tarihi sokakları da büyük ilgi görüyor. Hem sosyal hayatın canlılığı hem de sevdikleriyle vakit geçirmek isteyenler için sunduğu eşsiz mekanlar, Çeşme'yi İzmir'in en güzel ilçeleri sıralamasında kalıcı bir noktaya taşıyor.