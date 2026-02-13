İncecik hamuru ve içinden taşan yoğun kakaolu kremasıyla bilinen İzmir bombası, tatlı krizlerinin bir numaralı tercihi haline geldi. Özellikle İzmir'in tarihi mekanlarında ünlenen bu tatlı, artık mutfaklarda en çok denenen tarifler arasında yer alıyor. Doğru kıvamı yakalamak için hamurun elastikiyeti ve pişirme süresi büyük önem taşıyor. Peki, evde İzmir bombası nasıl yapılır? izmir bombası için gerekli malzemeler neler? İşte damaklarda lezzet şöleni yaratan İzmir bombası tarifi...

İZMİR BOMBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

İzmir bombasının hamuru için oldukça az malzeme gerekiyor. Bir buçuk su bardağı un, yarım su bardağı ılık su, bir yemek kaşığı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı şeker karıştırma kabına alınarak yoğruluyor. Hamurun pürüzsüz bir doku kazanması için yaklaşık 10-15 dakika dinlendirilmesi gerekiyor. İç dolgusu için ise oda sıcaklığında yumuşamış kakaolu fındık kreması kullanılıyor.

EVDE İZMİR BOMBASI NASIL YAPILIR?

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak mermer üzerinde ya da tezgahta olabildiğince ince şekilde açılıyor. Hamurun şeffaf bir görünüme kavuşması, tatlının orijinal lezzetine ulaşması için kritik nokta kabul ediliyor. Açılan hamurun ortasına bol miktarda çikolata kreması yerleştiriliyor. Hamur, bohça şeklinde kapatıldıktan sonra fazla kısımları makasla kesiliyor. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, sadece 5-6 dakika boyunca pişiriliyor. Üzerinde hafif benekler oluştuğunda fırından çıkarılması öneriliyor.

İZMİR BOMBASI KAÇ KALORİ?

Besin değerleri açısından bakıldığında, standart boyutlardaki bir adet İzmir bombası yaklaşık 300-350 kalori değerine sahip. Tüketim miktarının bu yüksek enerji oranı göz önünde bulundurularak ayarlanması tavsiye ediliyor.

İZMİR BOMBASI NEREDE YENİR?

Bu tatlıyı yerinde denemek isteyenlerin ilk durağı İzmir'in tarihi Alsancak semti oluyor. Özellikle Çelebi gibi köklü işletmeler, tatlının popülerleşmesinde önemli role sahip. Fiyatlar ise işletmeye ve porsiyona göre değişiklik gösteriyor.