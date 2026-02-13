Geçtiğimiz aylarda büyük bir kuraklıkla karşılaşan İzmir'de sağanak yağış barajlara can verdi. Yağışların artmasıyla başta Tahtalı Barajı olmak üzere pek çok barajda su seviyesi arttı. İZSU, 13 Şubat 2026 günü için geçerli olan son durumu açıkladı.

İZMİR'DEKİ BARAJLARDA SON DURUM

İZSU'nun açıkladığı verilere göre şehrin su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan barajlarda umut verici bir tablo ortaya çıktı. Kentin en kritik su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 24,04 seviyesine ulaşırken, bu rakamın geçtiğimiz yılın aynı gününde yüzde 14,56 seviyesinde kaldığı görülüyor. Benzer şekilde Balçova Barajı'nda doluluk oranı yüzde 58,88'e yükselerek geçen yılki yüzde 35,95'lik performansını geride bırakmış durumda.

BARAJLARDAKİ GÜNCEL SU HACMİ VE DOLULUK SEVİYELERİ

Kentteki diğer önemli su kaynaklarında da doluluk oranları yüzleri güldürüyor. Ürkmez Barajı yüzde 72,36 doluluk oranıyla şehrin en dolu barajı olarak dikkat çekerken, geçtiğimiz yıl bu oran sadece yüzde 27,25 seviyesindeydi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi yüzde 51,94 olarak ölçülürken, kentin bir diğer önemli noktası olan Gördes Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 12,04 seviyesinde seyrediyor. Gördes Barajı'ndaki bu oran, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde 6,13'lük seviyeye göre iki katına yakın bir artış anlamına geliyor.

TOPLAM SU KAPASİTESİ VE GELECEK YILIN VERİLERİYLE KIYASLAMA

Barajlardaki toplam su hacmi incelendiğinde İzmir'deki su miktarının geçen yılın çok üzerinde olduğu gözlemlendi. Tahtalı Barajı'nda mevcut su hacmi 88 milyon 600 bin metreküpe ulaşırken, Gördes Barajı'nda ise 68 milyon 240 bin metreküplük bir su hacmi bulunuyor. Bir önceki yılın aynı gününde Tahtalı'da 61 milyon 390 bin metreküp, Gördes'te ise 45 milyon 240 bin metreküp su bulunduğu verilerle sabitlenmiş durumda.