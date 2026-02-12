İzmir genelinde beklenen kuvvetli yağış sistemi için kırmızı alarm verildi. Meteoroloji ve Valilik kaynaklarından yapılan son dakika açıklamasında, perşembe gecesinden itibaren kentin etkisi altına gireceği yağışlı hava dalgasına dikkat çekildi. Peki, İzmir'de sağanak ne zaman başlayacak ve hangi ilçeler risk altında? İşte vatandaşların alması gereken tedbirler ve uyarının detayları...

İZMİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

İzmir'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yerini sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İzmir'de bu geceden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Konuyla ilgili İzmir Valiliği'nden de önemli bir açıklama geldi. Valilik vatandaşları sel ve su baskınları başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

İZMİR VALİLİĞİNDEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Valilikten yapılan açıklamada ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi tehlikelerin yanı sıra, yerel dolu yağışına da dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca şehirde hortum oluşma riskinin olduğu kaydedildi.

Deniz ve kara ulaşımında aksamaların yaşanabileceği bu süreçte, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi hadiselere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Valilik, mecbur kalınmadıkça riskli saatlerde dışarı çıkılmaması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu. İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'12 Şubat 2026 Perşembe günü gece saatlerinden itibaren, ilimiz genelinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşumu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ederiz.'