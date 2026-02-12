İzmir'de aylardır süren su sıkıntısı son dönemde artan yağışlarla bir nebze olsun azalmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda kuruma noktasına gelen barajlarda su oranı artmaya başladı. İZSU barajlardaki güncel durumu açıkladı.

İZSU BARAJLARDAKİ SON DURUMU AÇIKLADI

İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, 12 Şubat 2026 tarihi itibarıyla güncellendi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre barajların büyük çoğunda su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi.

Özellikle Balçova, Ürkmez ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarında yaşanan artışlar, kentin su stresi açısından yüzleri güldürdü. Verilere göre Balçova Barajı'nda geçen yıl yüzde 35 seviyelerinde olan aktif doluluk oranı bu yıl yüzde 58,88'e, Ürkmez Barajı'nda ise yüzde 27'den yüzde 61,76'ya yükseldi. Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 20'den yüzde 48,94'e çıkarak önemli bir toparlanma kaydetti.

TAHTALI VE GÖRDES'TE SU KRİTİK SEVİYEDE

Genel tablodaki bu iyimser havaya rağmen, İzmir'in en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı ve Gördes Barajı'ndaki seviyeler hala kritik eşikte seyrediyor. Tahtalı Barajı'nda geçen yılın aynı döneminde yüzde 14,61 olan aktif doluluk oranı, bu yıl bir miktar artışla yüzde 20,80'e ulaştı. Benzer şekilde, taban seviyelerine yakın seyreden Gördes Barajı'nda ise doluluk oranı geçen yılki yüzde 6,13 seviyesinden yüzde 11,77'ye yükseldi. Güzelhisar Barajı ise geçen yıla göre düşüş yaşayan tek havza olarak dikkat çekti; barajın doluluk oranı yüzde 69'dan yüzde 64,20'ye geriledi. Yetkililer, artışlara rağmen su tasarrufunun elden bırakılmaması gerektiği konusunda İzmirlileri uyarıyor.