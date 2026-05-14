Son Mühür / Osman Günden - Çeşme Çevre Derneği, ilçenin doğal yapısını ve kıyı şeridini tehdit eden kaçak yapılaşmaya karşı sert bir basın açıklaması yayımladı. Ayasaranda Bölgesi’nde Demirok İnşaat tarafından sürdürülen "NOA Sunrise" rezidans projesinin hukuksuz olduğunu vurgulayan dernek, yetkilileri göreve davet etti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, söz konusu inşaatın Çeşme Belediyesi’nin resmi imar planında "Günübirlik Tesis Alanı" olarak tescillendiği hatırlatıldı. Şikayet tarihi itibarıyla 3. katına ulaşan inşaatın yasal sınırları çiğnediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca günübirlik turizm alanlarında yalnızca tek katlı ve yüksekliği 4,50 metreyi aşmayan hafif yapılara izin verilebilir. Bu alanda kalıcı, çok katlı ve konut niteliğinde bir rezidans inşa edilmesi hukuken kesinlikle mümkün değildir. İnşaatın kesintisiz sürmesi, denetim mekanizmalarının işlevsiz kaldığını göstermektedir."

''Çeşme beton yığınına dönüyor''

Ayasaranda’daki projenin buz dağının sadece görünen kısmı olduğunu ifade eden Çeşme Çevre Derneği, ilçenin genelindeki yapılaşma baskısına dikkat çekti. Kıyı şeridinden zeytinliklere ve tarım arazilerine kadar geniş bir coğrafyanın ranta kurban edildiğini belirten çevreciler, "Çeşme, denizin ve Ege rüzgârının kenti olmaktan çıkıp bir beton yığınına dönmektedir. Kıyılarımız kamu yararına değil, özel sermayenin kâr hesaplarına göre şekilleniyor" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Yetkililere 5 talep

Çeşme’nin doğal kıyıları ve peyzajının geleceğe bırakılması gereken bir miras olduğunu vurgulayan dernek, yetkili mercilerden acilen şu adımları atmasını talep etti:

İnşaatın Durdurulması: NOA Sunrise inşaatının derhal durdurulması ve mühürlenmesi,

Şeffaflık: Yapı ruhsatı durumu ve imar planı değişikliklerinin kamuoyuyla şeffafça paylaşılması,

Yasal Yaptırım: 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yıkım kararlarının gecikmeksizin uygulanması,

Kapsamlı Denetim: Çeşme genelindeki kıyı ve koruma alanlarında bağımsız bir denetim sürecinin başlatılması.