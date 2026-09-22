Son Mühür / İzmir’in Karaburun ilçesinde doğayla baş başa, huzurun kıyısında sakin bir gün geçirmek isteyenler seçtiği rotalardan Kumbükü koyu, berrak denizi ve ipeksi kumlu sahiliyle dikkatleri çekiyor. Kalabalıktan uzakta, sakinliğin ve maviliğin huzurunu yaşamak isteyenler Karaburun’da Kumbükü koyunu tercih ediyor.

İzmir’in el değmemiş güzellikleriyle bakir kalmayı başarabilen ilçesi Karaburun’da yer alan Kumbükü koyu, Hamzabükü sahilinin hemen yanı başında bulunuyor. Kumbükü, adından da anlaşılacağı üzere kumlu sahiliyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Kumbükü Koyu nerede?

Kumbükü Koyu, İzmir’in Karaburun ilçesinde, Hamzabükü Koyu’nun yakınında bulunuyor. Karaburun merkezden araçla ortalama 15 ila 20 dakikada koya ulaşılabiliyor. Ancak koya giden yolun oldukça virajlı olması nedeniyle özellikle ilk kez gideceklerin dikkatli olması gerekiyor. Kumbükü Koyu'nun haritalarda doğrudan belirgin bir konumunun bulunmaması da ulaşımı diğer plajlara kıyasla biraz daha zahmetli hale getirebilirken bakirliği ve huzuru tam da bu özelliği karşılıyor.

Kumbükü Koyu’nda işletme var mı?

Kumbükü Koyu'nda herhangi bir işletme bulunmuyor. Bu nedenle ziyaretçilerin yiyecek, içecek, şemsiye ve benzeri ihtiyaçlarını koya gelmeden önce karşılamaları gerekiyor. Koya gideceklerin kendi ihtiyaçlarını yanlarında götürmeleri ve dönüşte çöplerini beraberlerinde götürmeleri önem taşıyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan Kumbükü Koyu'nun korunması için çevrenin temiz tutulması gerekiyor.

Kumbükü Koyu’nda denize girilir mi?

Kumbükü Koyu, denize girmek ve sakin bir plaj günü geçirmek isteyenler için tercih edilebilecek doğal koylardan biri. Kumlu sahili ve berrak deniziyle öne çıkan koyda, özellikle yoğun turizm bölgelerinden uzaklaşmak isteyenler huzurlu bir ortam bulabiliyor.