Son Mühür / İzmir'in arka bahçesi diye adlandırılan adeta ziyaretçilere doğanın, kent yaşamı ile uyumunu çıplak gözle seyretme imkanı ve fırsatı sunan Balçova Teleferik Tesisleri, havaların serinlemesiyle birlikte yeniden kent sakinlerine kapısını sonuna kadar açarak yeni ve güzel anılar şahitlik etmeyi beklemekte.

1976'dan beri ziyaretçilerine hizmet veriyor

Balçova sınırları içerisinde olan ve İzmir'in şehir merkezindeki en önemli oksijen depolarından bri olarak adlandırılan Yeşiloğlu Tepesi ile Dede Dağı'nın zirvesinde yer alan Balçova Teleferik Tesisleri'nin işletmesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde olup, söz konusu tesisin kurucusu ise Balçova ilçesinin ilk belediye başkanı Ercüment Uysal'dır, merhum başkan Uysal, Romanya'nın Braşov kentinde gördüğü tesislerinden görüp esinlenerek, tesisin kuruluş çalışmalarına 1973 yılında başlandı. İzmirlilerin gözbebeği Balçova Belediyesi Teleferik Tesisleri'nin açılış ise 1976 yılında gerçekleşti.

Kuzeyi cephesi körfeze, güney cephesi baraja bakıyor

Özellikle hafta sonları boğucu metropolün yoğun ve boğucu havasından bir nebze olsun uzaklaşmak isteyen yurttaşlar için nefes alma imkanı sunan Balçova Teleferik Tesisleri'nde çeşitli cafeler ve piknik alanları, hafta sonunu hem verimli, hem de sakin geçirmek isteyen ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor. Tesisin kuzey cephesi İzmir Körfezi'ne çok net bir şekilde bakarken, güney cephesi ise Balçova Barajı'nın büyüleyici güzelliğine bakmaktadır.

Giriş ücretleri ne kadar?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden olan İZULAŞ tarafından işletilen tesisler, Pazartesi günü dışında öğlen 12 ile akşam 8 arasında ziyaretçilere hizmet verirken, ziyaretçilerine eşsiz anlar yaşatan Balçova Teleferik Tesisleri'nin girişi giriş ücreti ise 200 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, beş yaşından küçük çocuklar ise tesisten ücretsiz faydalanabilmektedir.

Teleferik'e nasıl gidilir?

Kent içi ulaşımın çok kolay olduğu Balçova Teleferik Tesisleri'ne toplum ulaşım üzerinden rahatlıkla ulaşmak mümkün, Fahrettin Altay Aktarma Merkezi'nden, Balçova yönüne giden 969 numaralı belediye otobüsü ve Oyak Sitesi-İnciraltı dolmuşları ile söz konusu tesislere rahatlıkla ulaşım sağlanabilmektedir.