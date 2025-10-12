Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Cittaslow unvanlı ilçesi Seferihisar’da, beş yıldır gelenekselleşen Çocuk Festivali bu yıl da büyük bir coşku ve artan katılımla gerçekleşti. Kültür, sanat ve ekolojik bilinç temalarını merkeze alan festival, yüzlerce çocuğu bir araya getirerek üretken bir öğrenme ortamı sundu. Bu yılki tema, Ege Bölgesi ve Seferihisar çevresinde yaz aylarında yaşanan üzücü orman yangınlarının etkisiyle "Ormanın Çağrısına Kulak Ver!" olarak belirlendi. Amaç, çocuklarda doğal yaşamı koruma sorumluluğunu pekiştirmekti. 11 Ekim Cumartesi günü Tepecik Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlik, çocukların hem eğlenmesini hem de doğa dostu atölyelerde üretim yaparak öğrenmesini teşvik etti.

Doğa dostu atölyelerde yaratıcılık öne çıktı

Keçi Derneği, Seferihisar Belediyesi, Tepecik Mahallesi Muhtarlığı ve Seferi Keçi Dergisi işbirliğiyle hayata geçirilen festival, çocuklara eşitlikçi, katılımcı ve paylaşımcı bir deneyim alanı sundu. Festival alanının tamamı ekolojik duyarlılıkla tasarlanırken, atölyeler çocukların yaratıcılıklarını özgürce ifade etmelerini sağlayacak şekilde kurgulandı. Çocuklar, el emeğini ve keşfetme becerilerini kullanarak doğal malzemelerle çalıştıkları atölyelerde kumaş, ağaç, toprak ve bitki gibi materyalleri dokunarak, boyayarak ve şekillendirerek öğrenme sürecine dâhil oldu. Keçe bileklik yapımı, tahta ve yaprak baskı, ahşap boyama, ileri dönüşüm, seramik ve resim gibi farklı sanat disiplinleriyle üretim deneyimi yaşadılar.

Ekolojik farkındalık için önemli işbirlikleri

Bu yılki festival, sadece Keçi Derneği üyelerinin atölyeleriyle sınırlı kalmadı. Can Yücel Tohum Merkezi, TEMA Vakfı Seferihisar Temsilciliği ve Anart Gösteri ve Sanat Merkezi gibi önemli kuruluşlar da alanda yer aldı. Can Yücel Tohum Merkezi, tohumdan fidana uzanan yaşam döngüsünü anlatırken; TEMA Vakfı, "Ağaçları Tanıyoruz, Seviyoruz" ve "Arılar Varsa Yarınlar Var" başlıklarıyla ekolojik bilinci güçlendiren çalışmalar yürüttü. Anart Gösteri ve Sanat Merkezi ise drama ve oyun yöntemleriyle çocukları ormanın gizemli dünyasına taşıdı. Necat Hepkon Anadolu Lisesi öğrencileri ise gönüllü olarak atölyelerde rehberlik yaparak, gençlerden çocuklara anlamlı bir sosyal sorumluluk ve dayanışma örneği sergiledi.

Çocukların ortak eseri: Orman Ağacı ve Teos Masalı

Festivalin katılımcı ruhu, hazırlık sürecinden etkinliklerin sonuna kadar sürdürüldü. Keçi Derneği üyeleri tarafından hazırlanan doğal bez flamalar ve süslemeler, festival alanını rengârenk bir bahçeye dönüştürdü. Gün boyu en çok ilgi gören etkinlikler arasında seramik atölyesi, tohumdan ağacı tanıma oyunları ve karikatür çizimi yer aldı. Festivalin finalinde ise çocuklar, serbest masada bir araya gelerek renkli kartonlar, yapraklar ve dal parçalarından oluşan ortak bir "orman ağacı" eseri yarattı. Her çocuğun ağacın dallarına kendi mesajını bırakmasıyla bu ağaç, festivalin simgesi hâline geldi. Masal atölyesinde anlatılan ve Teos Antik Kenti'ndeki Umay Nine ile zeytin ağacını konu alan hareketli masal ise çocukların müzik eşliğinde coşkuyla katılımıyla unutulmaz anlar yaşattı. Seferihisar, bu özel günde doğa, çocuk ve sanatı bir araya getirerek üretimin ve neşenin merkezine dönüştü.