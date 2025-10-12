Son Mühür / Alper Temiz - İzmir’de, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBETON ve EGEŞEHİR öncülüğünde kurulan yapı kooperatiflerinde yaşanan aksaklıklar, binlerce aileyi mağdur etmeye devam ediyor. S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üyeleri, şantiyelerin 1,5 yıldır durduğunu belirterek, betonların çatladığını, demirlerin paslandığını ve umutlarının çürüdüğünü açıkladı.

Kooperatif yönetimi, üyelerin güveninin kötüye kullanıldığını vurguladı. “Projelerin başlangıcında belediye yetkililerinin güven telkin eden açıklamalarıyla sisteme dahil olduk. Şimdi ise aynı yetkililer sessiz” denildi.

Yeni protokol belirsizlik yaratıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kooperatifler için “İyi Niyet Protokolü” başlattı. Ancak mağdurlar, protokolün eski hataları önleyip önlemeyeceğinden endişeli. Kooperatif üyeleri, “Bu kez sadece yazılı, resmi ve yaptırımı olan bir güvence istiyoruz” diyerek taleplerini sıraladı.

Talepler arasında belediyenin protokolde taraf olması, inşaatların tamamlanması için kesin taahhüt verilmesi, yüklenicinin işi tamamlamaması durumunda belediyenin devreye girmesi, bağımsız denetim mekanizmasının oluşturulması ve ödemelerin inşaat ilerlemesine endekslenmesi gibi maddeler yer aldı. Ayrıca kat irtifakı ve tapu devri, üyelikten ayrılmak isteyenlere adil çözüm, KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması ve belediye ile yüklenicinin müştereken sorumlu tutulması da talepler arasında.

Mağdurların çağrısı

S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, “Biz anlaşmaktan kaçmıyoruz, sadece verdiğimiz her kuruşun karşılığını görmek istiyoruz. Artık söz değil, güvence istiyoruz. Kooperatiflerin eski yöneticileri ve bazı siyasiler, nitelikli dolandırıcılıktan yargılanıyor. Ancak davalar sürerken, mağdurlar hâlâ evsiz. Kooperatif üyeleri, belediye ve siyasi yetkililere seslenerek, geçmişteki hataların tekrarlanmaması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için somut adımlar atılmasını talep ediyoruz” dedi. Öte yandan Alpyavuz, "Söz konusu durum, İzmir’de kooperatif sistemine ve belediye garantisine duyulan güveni ciddi şekilde zedeliyor" diye konuştu.

"Kooperatifçilik ve belediyecilik samimiyet testi"

Yerel yönetimler ve kooperatifçilik çalıştayında konuşan Prof. Dr. İlhan Tekeli, “Kooperatifçilik ve belediyecilik samimiyet testidir” diyerek, yerel yönetimlerin şeffaf ve adil davranmasının önemine dikkat çekti.