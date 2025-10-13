Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar Organize Suç Örgütü’ne yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 106 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonun düzenlendiği iller arasında İzmir de yer aldı.

403 adrese eş zamanlı baskın

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, elebaşılığını yurt dışında firari olarak bulunan Ramazan Bayğara’nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik 10 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda düğmeye bastı.

İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 10 ilde 403 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, 800 ekip ve 2 bin personel görev aldı.

İzmir ayağı dikkat çekti

İzmir’de sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen çok sayıda adrese baskın yapıldı.

Polis ekipleri, Bornova, Buca ve Karabağlar başta olmak üzere birçok ilçede şüphelilerin yakalanması için arama gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan kişilerin, örgütün İzmir bağlantısında uyuşturucu ticareti, silah bulundurma ve haraç alma faaliyetlerini yürüttükleri tespit edildi.

54 ayrı suç dosyası kabarık çıktı

Yapılan soruşturmalarda örgüt üyelerinin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yasaklı madde ticareti yapma, silahlı tehdit, mala zarar verme, nitelikli yağma ve haraç, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi 54 ayrı suça karıştıkları belirlendi.

Patlayıcı, silah ve yasaklı madde ele geçirildi

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca ve 38 bin 915 adet yasaklı madde bulunuyor. Ayrıca çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Yerlikaya: “Hiçbir suç örgütü cezasız kalmayacak”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadeleyi vurgulayarak şunları söyledi:

“İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Vatandaşlarımızın duyarlılığı bu mücadelemizde çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım.”