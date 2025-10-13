Son Mühür/Sercan Engerek- Perşembe günü sert düşen gram altın, cuma günü yeniden hızla yükselişe geçerken, yeni haftada rekor seviyelere ulaştı. Gram altın 5 bin 471 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın ise 8 bin 752 lira seviyesine yükseldi. İzmir Kuyumcular Odasının önceki başkanı Turgay Baransel, çeyrek altının 10 bin lirayı geçeceğini söyledi.

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,6 artışla 5 bin 404 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın tarihi rekorla 5 bin 471 lira seviyesine yükseldi.

Küresel piyasalardaki belirsizliklerden destek bulan altının onsu ise 4 bin 78,1 dolarla rekor kırdı. Yeni haftada çeyrek altının fiyatı ise 8 bin 752 liraya kadar yükseldi.

Çeyrek altın 10 bin lirayı geçecek

Son Mühür’e açıklamada bulunan İzmir Kuyumcular Odasının önceki başkanı Turgay Baransel, ABD’nin Çin mallarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamasıyla altın yükselmeye başladığını ve daha da yükseleceğini söyledi.

Baransel, “Gidişat ABD’nin elinde. En yüksek altın rezervi ABD’de. Ufacık bir şey oluyor, bir yerde bir bomba atılıyor. Ortalık karışıyor, altının fiyatı da hemen yükseliyor. Yılbaşından sonra altının daha da yükseleceğini düşünüyorum” dedi.

Çeyrek altının fiyatıyla ilgili tahminde bulunan Baransel, şu an 8 bin 752 olan çeyrek altının fiyatının 10 bin lirayı geçeceğini ifade etti.

Baransel, “Devamlı zam geldiği için şu an sattığımız altını yerine koyamıyoruz. Altın fiyatı durmadan yükseldiği için işlerimiz durgun şu anda” diye konuştu.