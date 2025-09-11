Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele kapsamında ülke genelinde düzenlenen geniş çaplı operasyonların sonuçlarını paylaştı. Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarda 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 666 düzensiz göçmen yakalandı.

28 bin personel görev aldı

Operasyonlarda 28 bin 63 güvenlik personeli, 8 bin 929 ekip ve 5 bin 842 uygulama noktasında görev yaptı. Çalışmalar sırasında 7 bin 883 umuma açık yer, 483 terminal ve 6 bin 746 farklı alan olmak üzere toplam 15 bin 112 nokta denetlendi. Kimlik kontrolünden geçirilen 402 bin 98 kişi arasından düzensiz göçmenler tespit edilerek işlemleri başlatıldı

Kaçakçılara gözaltı, göçmenlere geri gönderme

Yakalanan 52 organizatörden 14’ünün yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler hakkında ise ülkelerine geri gönderme işlemlerinin başlatıldığı açıklandı.

“Türkiye dünyaya örnek bir model sunuyor”

Bakan Yerlikaya, operasyonlara katkı sağlayan valilerden emniyet ve jandarma teşkilatına kadar tüm kurum ve personele teşekkür etti. Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, “Türkiye; insan haklarına saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeden göç yönetiminde tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır” ifadelerini kullandı.