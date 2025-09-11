Son Mühür/ Merve Turan - Dikili Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlarken ilçedeki tüm ilkokulların birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitim seti hediye etti. Başkan Adil Kırgöz, “Cumhuriyet değerleri ışığında çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Tüm okullarda dağıtım yapıldı

Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdüren Dikili Belediyesi, ilçedeki tüm ilkokullarda eğitim yolculuğuna başlayan birinci sınıf öğrencileri için kırtasiye desteğinde bulundu. İçerisinde defter, kalem, boya seti ve diğer temel kırtasiye malzemelerinin bulunduğu paketler, öğrencilere okulun ilk gününde ulaştırıldı.

Başkan Kırgöz’den eğitim vurgusu

Minik öğrencilerin okul heyecanına ortak olan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Eğitime destek, sosyal belediyecilik anlayışımızın temel unsurlarından biridir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet değerleri ışığında, yarınlarımızın umudu çocuklarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum” ifadelerini kullandı.