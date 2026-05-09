Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, kısa süre önce kolon kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Gülşah Durbay’ı anarak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Gökçen en yakın arkadaşım olarak nitelediği Durbay’ın fotoğrafını paylaşarak yaptığı paylaşımda bazı isimlere imada bulundu.

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı kamuoyunda büyük üzüntü yaratmıştı. CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen’in yaptığı paylaşım dikkat çekti. CHP’li Gökçen paylaşımında, “ Bu dünyaya fazla gelen iyi kalbiyle, ahlak yoksunlarına rahatsızlık veriyor hala. Sen huzurla uyu arkadaşım, biz bunları da bugünleri de unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında herhangi bir isim vermeyen CHP’li Gökçen’in sözleri, kamuoyunda çeşitli yorumlara neden oldu.

Ne olmuştu?

Gülşah Durbay, bir süre kolon kanseri tedavisi görmüş ve sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından yaşamını yitirmişti.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Durbay’ın cenaze törenine siyaset dünyasından çok sayıda isim katılmıştı. CHP’li isimlerin yanı sıra farklı siyasi partilerden temsilciler de yörende yer almıştı.