Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, FETÖ terör örgütünün “güncel yapılanması” içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik kapsamlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Yerlikaya, jandarma ekiplerinin son iki haftada gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu 63 kişinin yakalandığını duyurdu.

Ankesörlü hatlar, finans desteği ve propaganda tespiti

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibat kurduğu,

Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladığı,

Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yaptığı,

Yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğu belirlendi.

41 şüpheli tutuklandı, işlemler sürüyor

Yakalanan 63 şüpheliden 41’inin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı açıklandı. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.

Operasyonlar 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak’ta İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi.

“Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor”

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne ve milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Operasyonlarda emeği geçen tüm personelimizi tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.