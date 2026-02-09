İzmir’in Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Cumhuriyet Mahallesi’nde oluşan su birikintileri, yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede yağmur sularının tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.

Mahalle sokakları su altında kaldı

İzmir ve çevresinde günlerdir etkili olan sağanak yağış, Dikili Cumhuriyet Mahallesi’nde günlük yaşamı zorlaştırdı. Yağışların sona ermesine rağmen, sokaklarda ve boş arazilerde biriken suyun çekilmediği gözlendi.

Bahçeler ve boş arsalar suya teslim

Özellikle müstakil evlerin bahçeleri ile mahalledeki boş arsalar, biriken yağmur suları nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Mahalle sakinleri, suyun tahliye edilmesini beklerken, bazı bölgelerde su seviyesinin ulaşımı aksattığı bildirildi.

Dron ile havadan görüntülendi

Bölgede yaşanan su baskını dron ile görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, mahalle genelinde sokak araları ve geniş alanların suyla kaplandığı, su birikintilerinin yoğunluğu dikkat çekti.