Son Mühür/ Osman Günden - Programa; Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Çeşme İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan Çöker, şube yönetim kurulu üyeleri, kadın komisyonu ve ilçe yönetimleri katıldı.

Ali Kaya: Sendikal mücadele değerlerle yürütülür

Programın açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Kaya, sendikanın yalnızca özlük hakları üzerinden değil, değerler, adalet ve ahlaki duruş temelinde bir mücadele yürüttüğünü ifade etti. Kaya, merhum Kurucu Genel Başkan Mehmet Akif İnan’ı ve sendikal mücadeleye emek veren isimleri rahmetle andı. İzmir 1 No’lu Şube’nin hedefinin, güçlü teşkilat yapısı ve istişare kültürüyle büyüyen bir sendikal duruş oluşturmak olduğunu belirtti.

Yahşi: Eğitimin geleceği ortak sorumluluk

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, eğitimin geleceğinin tüm paydaşların ortak sorumluluğunda olduğuna dikkat çekti. Eğitim ortamlarının güçlendirilmesi ve okulların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların sürdüğünü belirten Yahşi, eğitim camiasıyla iş birliğine önem verdiklerini dile getirdi.

Yavuz: Eğitim gündemi köklü reformlar istiyor

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, konuşmasında 6 Şubat depremlerini anarak hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diledi. Eğitim-Bir-Sen teşkilatının deprem sürecinde sahada aktif rol üstlendiğini vurgulayan Yavuz, yarıyıl tatili sonrası eğitim gündeminin yoğunlaştığını ifade etti.

Yavuz, öğrenci gelişim raporları, norm fazlası öğretmenlerin resen atamaları, özür grubu yer değişiklikleri, yönetici görevlendirmeleri, mülakat mağduriyetleri ve atama bekleyen öğretmenlerin durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Eğitim politikalarına ilişkin tartışmaların sağlıklı bir yöntemle yürütülmesi gerektiğini, ideolojik kamplaşmaların çözüm üretmediğini söyledi.

Öğretmen yetiştirme ve yönetici sistemi vurgusu

Çağ nüfusundaki değişime dikkat çeken Yavuz, öğretmen yetiştirme sistemi ile eğitim fakülteleri kontenjanlarının yeniden planlanması gerektiğini belirtti. Atanamayan öğretmenler için emekliliği hak eden eğitim çalışanlarını teşvik edecek düzenlemelerin önemine işaret etti.

Eğitim yöneticiliğinin profesyonel bir meslek olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Yavuz, yöneticilerin branş üzerinden değil, yöneticilik becerileri temel alınarak görevlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

3600 ek gösterge ve sendikal mevzuat çağrısı

Yavuz, 1. dereceye yükselen memur ve emeklilere yönelik 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının Genel İdari Hizmetler kadrosuna geçirilmesi ve 4688 sayılı Sendikalar Kanunu’nun uluslararası hukuk çerçevesinde yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Çankırı: Eğitim-Bir-Sen güçlü bir temsil

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, öğretmenlerin milletin değerlerini ve geleceğini inşa eden temel aktörler olduğunu belirtti. Eğitim-Bir-Sen’in mücadelesinin sıradan bir sendikal faaliyet olmadığını ifade eden Çankırı, hareketin merhum Mehmet Akif İnan’ın başlattığı anlayışın güçlü bir temsilcisi olduğunu söyledi.

Teşkilat eğitimleriyle tamamlandı

Programın sonunda Mustafa Canıtez tarafından “Sendikacılık: Biz ve Diğerleri”, Serkan Ekmen tarafından ise “Sendikal Liderlik” başlıklı teşkilat eğitimleri verildi. Eğitimlerin ardından program sona erdi.