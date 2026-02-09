Son Mühür- İzmir’de Mimar Kemalettin’de faaliyete başlayan ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimini sürdüren Vena Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, konkordato sürecinde bir yıllık kesin mühlet aldı. Mahkeme, şirket ile birlikte şirket yetkilisi Murat Güvenal hakkında da kesin mühlet kararı verdi.

Mahkeme kararına göre, daha önce görevlendirilen konkordato komiserleri görevlerine devam edecek. Mali müşavir ve bağımsız denetçi Bünyamin Sinci, tekstil mühendisi Aynur Gülsüm Marasalı ile hukukçu Dr. Murat Şahin, konkordato sürecini denetlemeyi sürdürecek isimler oldu.

1978 yılında kurulan Vena Tekstil, Türkiye’nin ilk denim markaları arasında yer alıyor. Marka, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın bir mağaza ağına sahipti. Vena Tekstil’in 31 mağazası ile birlikte corner shoplar ve bayiler aracılığıyla faaliyet gösterdiği biliniyor.