İzmir’de uzun süredir etkili olan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kentin 13 ilçesini kapsayan kesintilerin yeni takvimini duyurdu.

İZSU’dan yapılan açıklamada, su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi nedeniyle tasarruf tedbirlerinin devam edeceği vurgulandı.

Kesintiler 13 ilçede dönüşümlü şekilde sürecek

İki günde bir uygulanan planlı su kesintileri; Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes ilçelerinde sürdürülecek.

Yeni plana göre:

1. bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ve 31 Ekim tarihlerinde;

2. bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçelerinde ise 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30 Ekim tarihlerinde 23.00–05.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Kesintilerin gece saatlerinde uygulanmasıyla vatandaşların günlük yaşamının en az düzeyde etkilenmesi hedefleniyor.

Barajlardaki su seviyesi kritik eşiğin altında

İZSU verilerine göre, planlı kesintilere rağmen İzmir’in barajlarındaki doluluk oranları her geçen gün azalmaya devam ediyor.

Kentin içme suyunun önemli bölümünü sağlayan Tahtalı Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 2,72 seviyesine kadar geriledi.

Diğer barajlardaki son durum ise şöyle:

Ürkmez Barajı: yüzde 3,64

Balçova Barajı: yüzde 2,15

Güzelhisar Barajı: yüzde 47,8

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 0,13

Gördes Barajı: Su bulunmuyor