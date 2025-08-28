Son Mühür / Atakan Başpehlivan Çevre Mühendisi Yakup Ateş, İzmir’deki çöp krizinin derinleşmeye başladığını vurgulayarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bornova’nın Işıklar Mahallesi’nde kurulması planlanan tesisin bir an hayata geçirilerek faaliyet başlaması gerektiğinin altını çizdi.

Yakup Ateş: Atık konusu karşılıklı siyasi çekişmeye döndü

Son bir yılda İzmir’deki atık probleminin iktidar ve muhalefet arasında karşılıklı siyasi çekişmeye dönüştüğünü kaydeden Yakup Ateş, vatandaşların mağdur olduğunu ve konuyla ilgili çözümler aradığını aktararak, “İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılı Temmuz ayı içerisinde Bornova İlçesi Işıklar Mahallesi sınırlarında yer alan 11084 ada 1 nolu parsel üzerinde toplam 7.535 m2 alanda; bitkisel menşeili park, bahçe, dal budak vb. mobilya atıkları ile evsel ve endüstriyel atıklardan Atıktan Türetilmiş Yakıt Hammadde Hazırlama ve GES’ ten enerji üretimine uygun bir tesisin kurulması yönünde ihale gerçekleştirilmişti.

Bu ihale kapsamda; ‘Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği’, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mer-i mevzuat hükümleri doğrultusunda tesisin kurulması gerektiği de yayınlanan ihale dokümanında bildirilmişti. Bu geçen süreçte 1 yıllık süreçte İzmir’in evsel nitelikli (çöp) atıkları başta olmak üzere, park-bahçe ve dal budak atıkları, mobilya atıkları, endüstriyel atıklar ve diğer atıklar ile ilgili gündemden düşmeyen ve karşılıklı siyasi çekişmelere konu olan günler yaşandı ve yaşanmaya da devam etmekte. Başta elindeki atıktan bir şekilde kurtulmak isteyen vatandaşlarımız çözüm ve çareler ararken, elbette bu durumu evsel nitelikli (çöp) konteynerlerinin yanına atmakta buldu. İlçe belediyelerine düşen yük ise günden güne artış gösterdi.

Asıl olan ise atıkların kaynağında ayrılması, ayrı halde depolanması ve ayrı halde taşınmasıdır. Karışık halde biriktirilmiş atıklar hem lojistik sorunlara hem iş gücünün dengesizliğine hemde mali yüklere sebebiyet vermiş oldu. 11 Temmuz 2024’te yapılmış olan ihaleyi yıllık 3.775,000 TL bedel ile kazanan firma İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş olmuştu. Yatırım süreçlerine başlamadan ilk prosedürün uygulamasına, ÇED görüşünün alınması hususunda çalışmalara başlayan firma 23 Aralık 2024 tarihinde hazırlanmış olan Proje Tanıtım Dosyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çevrimiçi programı olan E-ÇED sistemine yüklemiş ve süreci resmen başlatmış olduğu görülmüştür.” diye konuştu.

“Ülkemizin döngüsel ekonomisini kalkındırmak hepimizin elindedir”

Öte yandan, evsel atık problemiyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bornova’da kurmak istediği tesisin en kısa sürede faaliyete girmesi gerektiğini belirten Ateş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Hazırlanmış olan proje ve İlgili dokümanın ‘Tehlikeli Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Tesisi, Tehlikesiz Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Tesisi ve Toplama ve Ayırma Tesisi (TAT)’ başlığıyla sunulduğu ve Bakanlık ile İl Müdürlüğü yetkililerinin incelemesi, kurum görüşleri, halkın katılımı toplantısıyla birlikte sorunsuz sonuçlandığı ve 19.03.2025 tarihinde E-202537 belge numarasıyla ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı verildiği görülmektedir.

Alınmış olan karar doğrultusunda 19.03.2025 tarihi itibariyle bahsi geçen alanda bahsi geçen firma tarafından yatırıma başlanmaması için kanuni yönden bir sorun olmadığı görülmektedir. Gündemden düşmeyen İzmir’in atıklarla ilgili sorunlarına bir nebze nefes aldıracak bu projeye ve yatırımına aciliyetle başlanmalıdır. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, tüm yerel yönetimlerin ve bölgemizdeki endüstri tesislerinin bu projeye ve tesise oldukça elzem şekilde ihtiyacı bulunmaktadır.

Bornova’da kurulacak bu tesisin, bilimsel ve akademik kaynaklarla doğru tekniklerle faaliyete alınması ve çalışmasının ardından İzmir’in bölgesel anlamda incelemelerinin yapılarak bölgeye ve atığın niteliğine özel tesislerin de kurulması, İzmirli vatandaşlarımıza örnek bilgi ve projelerle bu tesislerin kurulmasının gerekliliği açık ve net şekilde ifade edilmelidir. Tekrar kullanarak, atığı kaynağında ayırarak, geri dönüştürerek, geri kazandırarak, alternatif yakıt olarak kullanarak, ikincil hammadde olarak kullanarak İzmir’imizin Yeşil ekonomisini ve Ülkemizin döngüsel ekonomisini kalkındırmak hepimizin elindedir.”